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有這習俗？他脫單卻遭家人反對 竟因女友是大嫂的表妹

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友發文透露，因為女友是大嫂的表妹而遭到父母強迫分手。圖片來源／ingimage
一名網友發文透露，因為女友是大嫂的表妹而遭到父母強迫分手。圖片來源／ingimage

結婚嫁娶這等大事不只攸關兩個人，也需參考家族或老一輩親戚的意見。日前，就有一名網友發文表示自己才剛與女友開始交往，但沒想到父母卻因為「女友是大嫂的表妹」而反對兩人交往，這讓原PO相當無助。貼文一出，立刻引起網友熱議。

一名網友在PTT男女版發文表示，最近剛開始與女友交往，兩人相處十分融洽，但才與家人分享好消息後，男友家人卻大力反對兩人交往，原來家人會反對竟是「因為女友是他的大嫂的表妹」。

原PO表示，由於父母是相當傳統的人，父母秉持著「姊妹不能嫁給兄弟」的習俗，連同表姊妹也算，因此父母認為既然不可以結婚，就也沒有交往的必要，兩人被迫分開讓他相當無奈。原PO直言，習俗是隨時間推展的，到這個世代可能也沒人在意這件事了，不懂父母為何執意要他們放棄感情，對於父母強迫分手，原PO坦言相當無力，希望能徵詢網友的建議。

貼文一出，隨即引起網友熱議，多數人同情原PO的處境，直言「又沒有血緣關係，願這種習俗早點消失」、「大嫂的表妹其實差蠻遠的」、「又一個奇葩習俗，沒血緣關係可以結吧」、「不是直系，法律也沒問題，這種反對要請其他可以溝通的長輩開導，親上加親的觀點說服看看」、「等長輩離世再迎娶進來」、「聽都沒聽過，比較常聽到的是同姓氏不宜嫁娶吧」。

PTT 結婚

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