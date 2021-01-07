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每次出差回來都連不上WIFI！男查「關鍵名稱」驚覺被綠了

聯合新聞網 / 綜合報導
男網友每次出差完都連不上WIFI，才驚覺女友偷偷把名稱改掉，當成和另一個男人的暗號。 圖／ingimage
男網友每次出差完都連不上WIFI，才驚覺女友偷偷把名稱改掉，當成和另一個男人的暗號。 圖／ingimage

為了方便使用網路，不少人會在家裡安裝WIFI(無線網路)，可以在範圍內提供多個載具同時使用。但沒想到WIFI竟然也能成為「抓偷吃」工具，有一名男性網友發現，他每次出差完回家後都連不上WIFI，後來一查發現名稱被修改為「男友今天不在家」，這時才驚覺自己「已經被女友綠了」。

一名男網友在臉書「靠北女友mygirl」發文，和女友在一起半年多，兩個月前同居，一開始還覺得她是一個讓人很安心的女孩，男網友最近因為工作關係經常出門出差，但奇怪的是，每次回來後WIFI都需要重新連接，一開始還以為是路由器的關係。

後來男網友又出差去台北，但公司另有安排就臨時取消，他也中途回來家裡，女友這時則跑去了健身房，他打開電視想看電視劇時發現WIFI又沒了，但卻看到了有個WIFI名稱叫「男友今天不在家」，當時以為有人在搞笑，沒想這麼多。

但他越想越不對勁，因為其他名字都很熟悉，就自己家裡的沒了，抱著一試的心態，心想怎麼可能，點了那個名字的WIFI，輸入密碼，沒想到真的連上網路。

事後他和女友對峙時，女友辯解釋是為了搞笑，想拍影片給朋友看才改名稱的，後來男網友查WIFI登錄設備問是誰，女友也說是閨蜜，結果男網友直接檢查手機，所有通話紀錄一個一個問，女友才承認。

女友表示是去樓下倒垃圾認識這個男生的，男生加了聯絡方式，因為好幾次差點被原PO發現，所以才約定在他不在家的時候改WIFI名稱，想過來就能隨時過來，他也讚嘆「這套路真的是太深了」，也奉勸大家沒事多檢查自己家的WIFI。

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