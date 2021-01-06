跨年約會精心打扮卻遭男友母諷「酒家女」 網勸快分手！

是不是「工程師」很重要嗎？一名年近30歲的男網友在網上發文抱怨，表示日前與交往同居1年的女友論及婚嫁了，但女友卻在無意中發現他員工證上的職別寫著「技術員」而非工程師，讓她氣炸直呼自己被騙了，讓原PO實在摸不著頭緒。貼文一出，立刻引起網友熱議，有網友就開酸，「她向外說你是工程師，現在下不了台」。

2021-01-06 19:00