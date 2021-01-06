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跨年約會精心打扮卻遭男友母諷「酒家女」 網勸快分手！
許多情侶交往後除了培養感情外，會進一步的了解彼此的生長環境、價值觀及家人朋友，但也可能因此產生一些摩擦。有網友分享，日前跨年時精心打扮去男友家看煙火，不料卻受到對方母親出言不遜，令原PO直呼「很ㄘㄟˋ心」。
一名網友於《Zuvio校園》論壇上分享，因跨年夜氣候寒冷，於是男友便約她去家裡跨年，更一再保證父母都不在家，放輕鬆就好，原PO便欣然同意。不料抵達後卻發現男友爸媽都在家，而原PO偏好歐美妝感而畫了濃妝，卻被男友媽媽直言「化妝這麼濃一定是酒家女、交往沒多久就來男友家肯定不檢點等」，讓原PO感到相當委屈，原想著男友會出面打圓場，不料豬隊友僅向媽媽表示「不要管就好」，文章發布後引起網友熱議。
網友們留言表示，「自己斟酌吧，第一印象已經不好了，男友不會幫，未來可憐的是妳自己」、「爸媽會有這樣的想法，就是爸媽的問題啊，這麼多先入為主的觀念，跟不上時代變化，男友也不幫忙講好話或是編個謊，就算不分手之後他爸媽也會是大問題」、「妝化怎樣跟是不是酒家女完全沒關係」、「化個妝也能刻板印象？」、「分一分吧，這麼不尊重別人的家庭，妳跟他結婚後日子可難過了」。
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