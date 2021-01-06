30歲男年薪近百萬 論及婚嫁女友見員工證卻氣炸：不是工程師

聯合新聞網 / 綜合報導
一名男網友表示論及婚嫁的女友無意中發現自己的員工證上寫著「技術員」職稱讓她當場氣炸，直呼男網友欺騙她。示意圖／ingimage
一名男網友表示論及婚嫁的女友無意中發現自己的員工證上寫著「技術員」職稱讓她當場氣炸，直呼男網友欺騙她。示意圖／ingimage

是不是「工程師」很重要嗎？一名年近30歲的男網友在網上發文抱怨，表示日前與交往同居1年的女友論及婚嫁了，但女友卻在無意中發現他員工證上的職別寫著「技術員」而非工程師，讓她氣炸直呼自己被騙了，讓原PO實在摸不著頭緒。貼文一出，立刻引起網友熱議，有網友就開酸，「她向外說你是工程師，現在下不了台」。

一名男網友在臉書社團「靠北女友my girl」發文透露，與交往同居1年的女友論及婚嫁，但沒想到女友無意中看到他的員工證，發現上面寫著「技術員」3個字讓她瞬間生氣，女友說她一直以為他是工程師，直呼被騙了，這讓原PO相當無奈。

原PO表示自己從沒說過不是技術員，真不懂她在氣什麼，都同居一年多了，還在為這種事情生氣，「稱呼怎麼了？我收入有比較少嗎？」原PO指出，自己雖然需要配合輪班，但「月收實領63K，年收只有90多萬，難不成她一直以為我是工程師？」

原PO坦言，很難想像女友因為職稱的問題在那邊吵，「難道要像保險業那樣，叫你們主任出來！結果一大堆員工都出來了，人人都是主任」。

不少網友看後都紛紛留言回應，「為什麼吃相難看的女生這麼多？」、「現在很多公司都不配股票了，工程師的收入不一定比技術員來的好」、「有些中小型的企業，就真的會給你一個工程師的職位名稱」、「她向外說你是工程師，現在下不了台」、「職稱只是好聽罷了！場面久了你就習慣了」。

一名男網友表示論及婚嫁的女友無意中發現自己的員工證上寫著「技術員」職稱讓她當場氣炸，直呼男網友欺騙她。圖擷自靠北女友my girl
一名男網友表示論及婚嫁的女友無意中發現自己的員工證上寫著「技術員」職稱讓她當場氣炸，直呼男網友欺騙她。圖擷自靠北女友my girl

工程師 年薪 結婚

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