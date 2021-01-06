婚後新房迷信婆婆狂指點 媳：搞到我家像鬼屋？

一名女網友昨(5)日在《靠北婆婆2.0》中發文，細數迷信婆婆如何指點與老公的新房佈置，還打算每隔數日就來檢查一下，讓她傻眼到覺得自己每天都不想回家了。

原PO表示，當初結婚時因為清楚婆婆非常迷信，所以堅持買房自立門戶，「原本想說躲遠遠的，沒想到結婚後婆婆來看新房後，開始要求東要求西。」並用長輩和神明的名義來壓人，「恐慌你逼你做」。

首先，婆婆要求要清空客廳所有家具，因為在一旁的神明桌周圍只能擺神明用品。婆婆稱，包括客廳的沙發桌子電視，得全部移進房間，不然就丟掉。再來就是恐佈的「敲凱子，養神棍」，要求必須跟寺廟買一張兩萬的居家平安符咒，和一件要價12萬的瑪瑙避邪鎮宅物品，並且請師父來家裡做法一次6萬。讓原PO直呼：「新家不像新家，跟鬼屋沒兩樣了。」更讓她生氣的是，婆婆只負責下指導棋，費用都要她自己出。

婆婆也用迷信的方法要求生活常規，表示下午6點後不能在陽台曬衣服，不然鬼會來穿。要求她只能用上午的時間洗衣服曬衣服，原PO說：「我下班都7點了哪有可能配合你的要求。」婆婆還會每隔幾天就上門來監督，搞得原PO超級不想回家。

網友看了也表示非常誇張，「這樣迷信下去會家破人亡的，難道老公也信？」、「如果新房沒讓婆家出半毛錢，自己的家堅持自己的住家品質跟便利性」、「需要驅邪鎮壓的是婆婆本人才對」，也有人建議要勸婆婆看醫生，不要過度迷信了。