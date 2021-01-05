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公公貼耳細語「好像愛上妳」 19歲媳婦急鎖房門：老公快回來

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女網友投稿表示日前在客廳看電視時，公公突然靠近她並貼近她的耳朵低語「好像愛上妳了」，讓她當場受驚嚇，立刻衝進臥室將房門鎖上。示意圖／ingimage
一名女網友投稿表示日前在客廳看電視時，公公突然靠近她並貼近她的耳朵低語「好像愛上妳了」，讓她當場受驚嚇，立刻衝進臥室將房門鎖上。示意圖／ingimage

這種玩笑開不得！一位年僅19歲的女網友結婚生子後，與老公一家人同住屋簷下，某天她和小孩在客廳看電視時，公公突然靠近她，甚至貼近她耳邊細聲說「我好像愛上妳了」，讓她相當恐懼，事後雖然公公表示是開玩笑，但卻在她心中留下陰影。

原PO在臉書粉專「靠北婆婆2.0」投稿表示，日前她把家事處理好後就帶著1歲女兒在客廳看電視，當時她放鬆的看著韓劇，沒想到公公卻突然坐在她身邊，還靠得很近，下一秒公公竟貼在她耳朵旁小聲說「我好像愛上妳了」，當下她一聽立刻嚇傻，抱著孩子跳起來。

原PO表示，雖然公公馬上打圓場，恢復原本說話的口氣說是「開玩笑」，但她心裡仍相當恐懼，立刻回到房間鎖好門，更在心中吶喊「希望老公可以趕快回來…」，公公的一句「玩笑話」在她心中留下陰影。

許多網友看完原PO的分享後，紛紛留言直呼，「這種玩笑開不得，一點都沒有長輩格」、「馬上搬出去，最深的傷害往往來自身邊人」、「趕快帶小孩回娘家，有機會錄音趕快錄音，直接跟老公說不一定會相信」、「建議急速搬回娘家，等老公來找你，全盤說出」、「趕快搬出去，妳公公不正常，沒一個長輩樣，開玩笑不是這樣開的」。

婆婆 媳婦

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