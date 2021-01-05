男友妹妹常來借住過夜…女婚後才知老公沒妹妹 網驚：比八點檔還精彩

兄妹感情要好，好到嘴對嘴親吻、互說我愛你？！一名女網友表示，婚前就知道男友家人感情十分要好，男友就讀高中的妹妹非常黏哥哥，兩人有時互動親密有如情人，原本以為只是家人感情好罷了，但婚後搬進夫家竟發現「老公根本沒有妹妹」。故事嚇壞一堆人，驚呼「太扯了」、「比八點檔還精彩的可怕」。

一名女網友在《靠北婚姻2.0》發文表示，婚前即知男友一家人感情非常好，兩人一起在外租屋時，男方的父母每月固定一天會到租屋處作客聊天，同時還會帶來許多蔬果給他們。男友有位讀高中的妹妹，十分黏哥哥，偶爾也會到他們的租屋處借住過夜，久而久之，似乎當成自己家了，還放了些衣物，有時原PO還得幫她洗衣物，但認為妹妹乖巧嘴又甜，原PO也不想太計較。

只是，雖然說倆兄妹感情好，但有些互動仍讓原PO覺得「太親密了」，不免感到有些不太尋常，原PO舉自己親眼所見為例：

1.上廁所的時候可以直接進去洗手都不在意

2.看電視都要求哥哥要抱她，喜歡窩在哥哥懷裡看電視（老公180 妹妹150很小隻）

3.只要我有事不在家，妹妹「一定」會去找哥哥甚至過夜

4.有時候妹妹會突然對哥哥嘴對嘴親一下，然後說我愛你

5.會在哥哥面前換內衣褲



原PO表示自己是家中的獨生女，不知所謂的兄弟姐妹情，上述的兄妹互動，她不解也無法體會，認為可能是自己想太多了。直到最近結婚後，搬進夫家才發現，「老公根本沒有妹妹，那個妹妹只是他的鄰居而已」。

故事曝光，眾人驚呼「太扯了」、「靠…看到最後是鬼故事！」、「這比八點檔還精彩的可怕」、「知道真相，心一定很痛，尤其又結婚了」、「婚前妳怎麼不生氣！太誇張了！」、「感覺一家人都有鬼 笑裡藏刀的感覺」、「超級扯，敲碗等續集」。

也有網友認為情節太過離譜詭異，質疑是「編故事的吧！考智商嗎？」、「不是爸爸媽媽也會固定來聊天？都不會問到妹妹？是我看出問題，還是妳有問題？」、「老公家有什麼人都不知道」、「這創意不得了啊～」。