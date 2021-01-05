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夫月領40萬躺沙發玩手遊…妻怨不幫家務像廢物 網嘆：打壞一手好牌

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女網友發文抱怨高薪的丈夫，回家都不幫做家事，但網友們建議既然收入還不錯，可以好好規畫利用，或許請個幫傭，改善家庭生活方式。示意圖／ingimage授權
一名女網友發文抱怨高薪的丈夫，回家都不幫做家事，但網友們建議既然收入還不錯，可以好好規畫利用，或許請個幫傭，改善家庭生活方式。示意圖／ingimage授權

走入婚姻後，家庭生活和諧須靠兩人共同努力及磨合來維持，一名女網友抱怨，先生月領300-400K一人獨撐家計，但「回到家跟廢物一樣」躺沙發、玩手遊，從不幫忙做家事及照顧小孩，還每天喊累，令她心生不平。網友見貼文，紛嘆「一手好牌打成這樣」。

一名女網友在《靠北婚姻2.0》發文，抱怨每天在家做事家、照顧兒子，忙東忙西的就像個傭人，而丈夫下班「一回到家就跟廢物一樣」，躺在沙發、動也不動玩手遊，週末也都睡到很晚，更別提幫忙做事、陪兒子玩，還每天只會喊累，嗆聲「每個月賺300-400K的人最大就是了，我在家每天為你做牛做馬就是應該的？」

貼文一出，網友立即看出關鍵重點，認為原PO的先生「的確有資本發懶」、「月收入30-40萬，那工作上的壓力也絕對不會很輕鬆喔！」、「薪水能夠那麼高，自然是用肝換來的」、「可以換妳去賺300~400換妳回家耍廢」。

也有網友建議原PO，既然先生的收入那麼高，可以買「掃地機、洗碗機、烘乾機，3機救婚姻」、「請個傭人或保姆維持家庭和氣應該只是很小很小的代價」、「錢能解決的問題都不是問題～而你們剛好有錢」、「我老公一個月如果有300~400K，我隨他廢啊～因為我可以請個阿姨打掃…每天都可以爽爽喝下午茶！我更廢！」

兩性關係 高薪

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