快訊

兩波寒流接力！最冷時間點曝光北部空曠區恐下探3度

聽新聞
test
0:00 / 0:00

在女友家純睡覺遭討「2千元使用費」 她貼價目表：每任都會付

聯合新聞網 / 綜合報導
原PO在女方家「什麼都沒幹」的睡了一晚後，隔天卻被索取2000元的水電費，讓他不禁傻眼直呼「我是在妳家用了2噸水？」 示意圖／Ingimage
原PO在女方家「什麼都沒幹」的睡了一晚後，隔天卻被索取2000元的水電費，讓他不禁傻眼直呼「我是在妳家用了2噸水？」 示意圖／Ingimage

日前，一名網友分享自己與前女友在交往期間發生的荒唐事跡。交往期間時，對方總守身如玉，連去她家坐坐也不行，直到幾天前，他不但發現女方有一堆別人送的名牌包包，更在女方家「什麼都沒幹」的睡了一晚後，隔天卻被索取2000元的水電費，讓他不禁傻眼直呼「我是在你家用了2噸水？

原PO在臉書粉絲專頁「靠北女友my girl」上投稿表示，自己與前女友在一起大概有兩、三個月，原是同公司的同事，但因公司禁止談戀愛，所以平時不會做出太親密的舉動，就連私下女方也一直守身如玉，連想去她家坐坐都不行。對此，原PO也強調自己非常用心經營這份感情，兩人家雖住得遠，但只要每次約會完，他都還是會送對方回家。

交往期間，原PO也發現對方有很多名牌包包，本以為對方是富二代，但一問之下才知道都是別人送的。直到前幾天，女方終於答應原PO能去她家了，但那個晚上「沒幹什麼，什麼都沒幹」，只是在她家睡了一個晚上，沒想到隔天卻收到女方的訊息表示要討「2000元」的水電費，讓原PO傻眼道「水電費和房費一個晚上2000？」與她討論此事，女方還表示前任都這樣收費，甚至列出價目表「做飯加500、看電影加1500、打遊戲1500、純睡覺5000、不純的要看情況」。

對此，不少網友留言回應，「這是鐘點情人，時間到囉，要續買另外加價喔」、「難怪很多名牌包」、「這是租一日女友嗎？什麼都要算」、「包包的來源知道了」、「如果照這樣收費，那我賺翻了」、「純睡覺也太貴了吧！搶喔」、「她應該把你當床伴了」、「她這個連房租都算進去了，成本太高」、「認真下去才發現原來用錢就好了，不需要感情」、「讀作男友，寫作恩客」。

原PO在女方家「什麼都沒幹」的睡了一晚後，隔天卻被索取2000元的水電費，女方還列出價目表。 圖／截自「靠北女友my girl」
原PO在女方家「什麼都沒幹」的睡了一晚後，隔天卻被索取2000元的水電費，女方還列出價目表。 圖／截自「靠北女友my girl」

兩性關係

延伸閱讀

Wii肘壞了了…打電動久坐肌肉痠痛？當心染上「任天堂炎症」

旅日打工「只靠吃地瓜過活」 內行曝東京打工日常：沒有娛樂

外送員遭台中鴨肉店辱「毛沒長齊」網友刷一星負評竟罵錯人

你都吃幾拼？他問燒臘店精髓是什麼 網笑回「是砧板」

相關新聞

在女友家純睡覺遭討「2千元使用費」 她貼價目表：每任都會付

日前，一名網友分享自己與前女友在交往期間發生的荒唐事跡。交往期間時，對方總守身如玉，連去她家坐坐也不行，直到幾天前，他不但發現女方有一堆別人送的名牌包包，更在女方家「什麼都沒幹」的睡了一晚後，隔天卻被索取2000元的水電費，讓他不禁傻眼直呼「我是在你家用了2噸水？」

懷孕容易嗎？從日常6件小事來分析

懷孕，容易嗎？問不同的人，將會得到不同的答案！有人好像一碰就有，快的話，年頭一個，年尾一個，容易得很；有人則是耗盡家財，歷經千辛萬苦，才好不容易懷上「千金」與「萬金」。

他月收50k不敢組家庭 好奇喊：基層公務員怎麼成家？

不少人在生活穩定後，會選擇成家立業、自組家庭。但日前一名網友就在網路上說明，表示自己目前月薪領5萬，不但認為自己「沒能力結婚生子、養家餬口」，更好奇領死薪水的基層公務員，要怎麼在不靠爸的前提下成家。

單身女想婚找不到對象 網怒批她擇偶條件太超過

隨著時代變遷，社會上結婚年齡不斷延後，甚至不婚比例也有所提高。一名單身女網友日前在網路上發文表示，想婚卻找不到好對象，並透露了擇偶條件，想問網友是否是自己的問題。此貼文一出，立刻掀起熱烈討論。

【新年特別企劃‧2021星座運勢(下輯)】寶咖咖／諸凡順遂 揚眉吐氣

●天秤座

【新年特別企劃‧2021星座運勢(上輯)】寶咖咖／風浪漸靜 立馬有福

●牡羊座

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。