在女友家純睡覺遭討「2千元使用費」 她貼價目表：每任都會付

日前，一名網友分享自己與前女友在交往期間發生的荒唐事跡。交往期間時，對方總守身如玉，連去她家坐坐也不行，直到幾天前，他不但發現女方有一堆別人送的名牌包包，更在女方家「什麼都沒幹」的睡了一晚後，隔天卻被索取2000元的水電費，讓他不禁傻眼直呼「我是在你家用了2噸水？」

原PO在臉書粉絲專頁「靠北女友my girl」上投稿表示，自己與前女友在一起大概有兩、三個月，原是同公司的同事，但因公司禁止談戀愛，所以平時不會做出太親密的舉動，就連私下女方也一直守身如玉，連想去她家坐坐都不行。對此，原PO也強調自己非常用心經營這份感情，兩人家雖住得遠，但只要每次約會完，他都還是會送對方回家。

交往期間，原PO也發現對方有很多名牌包包，本以為對方是富二代，但一問之下才知道都是別人送的。直到前幾天，女方終於答應原PO能去她家了，但那個晚上「沒幹什麼，什麼都沒幹」，只是在她家睡了一個晚上，沒想到隔天卻收到女方的訊息表示要討「2000元」的水電費，讓原PO傻眼道「水電費和房費一個晚上2000？」與她討論此事，女方還表示前任都這樣收費，甚至列出價目表「做飯加500、看電影加1500、打遊戲1500、純睡覺5000、不純的要看情況」。

對此，不少網友留言回應，「這是鐘點情人，時間到囉，要續買另外加價喔」、「難怪很多名牌包」、「這是租一日女友嗎？什麼都要算」、「包包的來源知道了」、「如果照這樣收費，那我賺翻了」、「純睡覺也太貴了吧！搶喔」、「她應該把你當床伴了」、「她這個連房租都算進去了，成本太高」、「認真下去才發現原來用錢就好了，不需要感情」、「讀作男友，寫作恩客」。