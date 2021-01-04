他月收50k不敢組家庭 好奇喊：基層公務員怎麼成家？

不少人在生活穩定後，會選擇成家立業、自組家庭。但日前一名網友就在網路上說明，表示自己目前月薪領5萬，不但認為自己「沒能力結婚生子、養家餬口」，更好奇領死薪水的基層公務員，要怎麼在不靠爸的前提下成家。

原PO在PTT的八卦板上發文表示自己的月薪大概5萬，差不多就是基層公務員的薪水，但他覺得就目前的月收入「沒有能力結婚生子、養家餬口」。對此，他也補充表示自己的工作仍有發展性，更直言表示到30歲以前年薪可以超過90（萬）以上，但就目前的月收入來說是有困難的，這也使他疑惑「一般基層公務員要怎麼成家立業？」

此文一出，不少網友就開玩笑表示「靠媽媽」、「找個有錢老婆」、「中樂透」，但也有留言表示，是否能成家立業並不是月薪多寡的問題，「月薪5萬，還不能成家立業，那就是你個人問題」、「老實說，用收入衡量自己能不能結婚的，表示你其他條件真的很差，沒有一點能讓女生看得上的」。

更有網友針對公務員的薪水表示，「基層公務員連4萬都沒有，魯蛇還能眼紅」、「這薪水養自己還可以爽，不用想養老婆小孩」、「基層公務員5萬？去問一下吧，一個月實領3萬就偷笑了」、「基層『沒有』五萬啦！你是多基層」、「公務員基層3萬多而已」、「講一句比較直的，30歲公務員起薪5萬，沒辦法成家，很大可能問題是出在自己的個性」。