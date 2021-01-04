單身女想婚找不到對象 網怒批她擇偶條件太超過

隨著時代變遷，社會上結婚年齡不斷延後，甚至不婚比例也有所提高。一名單身女網友日前在網路上發文表示，想婚卻找不到好對象，並透露了擇偶條件，想問網友是否是自己的問題。此貼文一出，立刻掀起熱烈討論。

一名月薪40K的女子日前在Dcard上發文表示，「真的很想交男友。相親、聯誼、網路交友我都試了，為什麼還單身？我今年三十歲，目前月薪四萬多，身高體重160/50，長相中等」。並列出自己的擇偶條件為，「外表不用太帥身高不能低於170，中等身材。月薪十萬以上，工程師佳。要有車有房」。並在貼文中提到，「目前能試的都試了，也花錢透過相親會館來認識對象，但都一直沒有結果。遇到很多奇怪的人，都是年紀四十左右，外在肥腫、要求要是處女、講話把我當員工的」，讓他十分洩氣。

許多網友看完文章後一面倒的嗆原PO，「妳月薪4萬還敢要求對方要10萬以上，160/50雖然不胖 ，但妳的條件真的設立的太高了，而且再加上妳說自己相貌普通，有錢的男生也會挑比妳年輕漂亮的好嗎」、「年紀40妳不要，肥胖的妳不要，代表妳對外表也有一定的要求。月薪10萬有車有房長的還不能太差的男生，為什麼要找一個30歲月薪才4萬長相很普通的女生？」、「妳在挑別人，相對別人也是在挑妳。人都是互相的，不要認為男生就是要有房有車有錢，女生就不用。我看妳只想結婚當少奶奶」、「那妳自己有月薪10萬有房有車嗎？人是對等的，妳想要從別人身上得到什麼，妳也付出點什麼吧？」、「妳能力有多好，自己照鏡子問問自己」。

也有部分網友詳細和原PO分析原因，「月薪十萬以上，又有房有車的，基本上都會有一定年紀了吧。就算跟妳年齡相仿的有這樣的人，相對少。而且人家不一定喜歡妳」、「妳可能把有車有房想得太容易了。月收10萬如果不是原生家庭家境就不錯，單憑他一個人，而且還要跟妳年紀相仿就要有車有房，幾乎是不可能的事情…所以當然是妳的條件設定有問題。妳的條件設定簡言之就是，1.家裡有錢 2.長相不錯身材也要有水準 3.工作也不錯，所以當然找不到。妳設定一個富二代的條件，但自身條件卻跟富二代不對等」、「不想把條件下修的話就把自身條件拉高吧。人只會跟自己差不多的人在一起，簡單來說就是物以類聚」、「工程師+月薪十萬以上+有房有車，能拚到這樣的成績，年紀的確35-50了。」