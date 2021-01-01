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台鐵鳴日號元旦首發就故障 半夜3時卡北埔急換車頭

她怨跨年前夕因「身材太好」被分手 網友神解曝真相

香港01 / 撰文／安祖娜
一名女子在Dcard抱怨因身材太好被甩。 圖／PIXABAY
一名女子在Dcard抱怨因身材太好被甩。 圖／PIXABAY

踏進新的一年，最溫暖甜蜜的就是與伴侶抱著倒數，不過台灣1名女生卻於跨年前夕變回單身。她於討論區分享悲慘經歷，指男友竟嫌棄她身材太好而提分手，帖文一出即引起網友熱議，紛紛笑指是「聽過最爛同時又最讓人興奮的分手理由」。

該女30日於Dcard討論區發文，稱跨年前夕被男友以奇葩原因分手。她說自己身材達D cup，平日亦有健身習慣，「朋友說我這樣算均勻，不會太胖也不會太瘦」，沒料男友突然表示喜歡C罩杯的女生，「因為大小適中」，並以此為理由提分手。台女感到匪夷所思，不禁抱怨稱：「男生不是喜歡大奶奶嗎？D罩杯真的有那麼廉價、那麼冷門嗎？」

帖文一出即引起網友關注，雖然明眼人也感覺到樓主男友的理由並非真正分手原因，但也紛紛安慰稱「我懷疑本篇是來炫耀的」、「這種分了也好啦」、「這是我聽過最爛同時又最讓人興奮的分手理由」、「懶到連分手藉口都編這麼爛」。

樓主事後再回應網友留言，稱友人從男友的社交帳戶看到他陪另1名女生逛街吃飯，「女生的奶看起來真的大約C那邊，網友真的神留言……我是不是應該去ktv點一首《綠光》和《綠色》？」

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文章授權轉載自《香港01》

分手 跨年

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