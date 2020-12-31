她跨年想跟老闆去唱歌！遭丈夫拒絕 網掀兩派論戰

今年是2020最後一天，許多人會和朋友、家人或是另一半跨年。一名老闆想在跨年夜帶員工去KTV唱歌，但已婚女店長告知丈夫後卻被丈夫責罵，令她相當傻眼，「現在還有古代原始人啊？」，引起許多網友討論。

一名網友在「爆怨公社」以「現在還有古代原始人啊？」為題發文，她想在跨年夜帶著自己的員工去KTV唱歌，沒想到已婚女店長告知丈夫後，丈夫卻大罵，「妳是有家庭的人，不可以去那種地方」，原po聽到後相當傻眼，「什麼年代還有那種阿祖級食古不化的老掉牙思想」，不過網友對此看法卻很兩極。

網友紛紛表示，有家庭連KTV都不能去相當誇張，「這種人大有人在，還有一堆閨蜜聚會，老公死命要跟的，不然就一定要帶一個小孩去，看了直搖頭」、「哇！有家庭結婚的不能去唱歌，真的誇張，要這樣被限制連正當的休閒娛樂都禁止，我看很多事情都不能做吧」、「這種男人一開始就有跡可循，當初怎麼會嫁呢」。

不過，有網友則認為，這是價值觀不同的問題，「有家庭的盡量不要約，不然出事你也有責任」、「她是個有家庭的人應該避免揪眾聚會，何況是在密閉空間裡，這是防疫措施戴著口罩唱歌？」、「決定把這個問題列入擇偶條件：婚後可以去KTV嗎？」、「無所謂原始不原始，有的人就是認為那地方比較複雜，單純觀念問題」、「這只是藉口，是他想跟老婆一起去另一家錢櫃跨年！」、「會不會他們之前相處有什麼歷史…所以讓先生那麼不放心，畢竟我們不是他們家人不要太武斷」。