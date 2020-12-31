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懷孕1個月...男友媽擲筊稱「非我家的種」 硬逼墮胎沒一句道歉

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女網友分享過去曾懷了前男友的小孩，但男友媽卻在跟神明擲筊後稱「非我家的種」，硬逼她墮胎。圖為示意圖。圖片來源／ingimage
一名女網友分享過去曾懷了前男友的小孩，但男友媽卻在跟神明擲筊後稱「非我家的種」，硬逼她墮胎。圖為示意圖。圖片來源／ingimage

日前一名女網友分享過去被前男友的媽媽百般刁難，不只被誣賴「偷錢」，甚至不小心懷孕前男友的小孩時，對方竟還去跟神明擲筊後，說這孩子不是前男友的，逼她把小孩拿掉。豈料，在流產後驗DNA確定是前男友的孩子，男方家人卻連一句道歉也沒有，讓她忍痛結束這段戀情。

原PO在臉書社團「靠北婆婆2.0」PO文控訴，當時懷孕不到1個月，在她得知男友媽媽的反應後，她告知男友事情原委，怎料男友卻要她懷孕3個月後再去做羊膜穿刺、驗DNA，「都已經成形了才拿掉，這也太殘忍了，且醫生說要拿就盡快拿」。

然而，原PO忍下這口氣照前男友的意思，等到流產後去驗DNA，結果出爐證明那是前男友的小孩，但前男友的家人卻連一句道歉也沒有。

此外，原PO還抱怨，過去他曾被前男友媽媽誣賴「偷錢」，而前男友卻要求她去向他的媽媽道歉，更說出「我相信妳就好，不然我媽不答應我們在一起」，但她也堅持沒做就是沒做，未向前男友媽媽道歉。最後，兩人終於還是走向分手，但她也坦言「幸好分手了，不然我不敢想像嫁到這種家庭會是如何？」

原PO公開這段可怕的回憶後，也向網友們透露，「還好我現在嫁的這個老公對我超級好，婆婆也是真的對我好，覺得自己很幸運，女人真的不要委屈自己，結婚前要三思，不要想著忍耐一輩子，真的不值得」。

許多網友聽聞原PO的遭遇後紛紛留言表示同情，「聽到要驗DNA太污辱人，是我也拿掉」、「不只前婆婆愛演八點檔，前男友也超有事，承認有偷錢才能在一起是怎樣？」、「好險你夠清醒」、「恭喜妳離開不對的人」、「或許是這個無緣的孩子犧牲自己保護了妳吧！」

婆婆 DNA 懷孕

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