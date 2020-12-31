出社會後每2、3月回家一次 她見菜中一變化驚覺「媽媽老了」

許多人離開家鄉到外縣市工作後，就較少機會能夠回家。一名網友她從15歲就到外縣市讀書到至今出社會工作，每年都是2、3個月回一次老家，每次都很期待媽媽做的菜，但這次回去時在菜裡發現螞蟻，讓她不禁默默地掉下眼淚「媽媽老了」。

一名網友在「Dcard」心情版發文，她的老家在非常南部的地方，從15歲就離開家到中部讀書，直到現在出社會工作已經過了十年，每年都是相隔2、3個月回一次老家，每次都很期待可以吃到媽媽煮的菜，今年過年回去時正要開動時，竟發現菜中有螞蟻，於是馬上提醒媽媽，媽媽則表示，「我沒有看到，阿不然不要吃了」。

原po這才意識到「媽媽老了」，以前不用老花眼鏡的媽媽現在隨身帶著了，細小的螞蟻也沒有注意到，原po默默含著眼淚挑掉，仍然把菜吃完，自此以後，她每次回家都會陪媽媽在廚房幫忙煮菜，媽媽以為是她在學習，因為要嫁人了，但原po心裡只想著，「我就想幫忙妳」。

許多網友分享，發覺父母變老時的感受，「幫忙拔白頭髮的時候...自己長大了卻看著父母老了真的很感慨」、「在宿舍前面，看著他們上車回家，發現阿爸的頭髮白了、媽媽走路也略微緩慢的時候、看到幼稚園時跟他們的合照的時候、媽媽告訴我字不要寫太小她看不到的時候...」、「我也是15歲就離家唸書，每次回去都覺得媽媽的皺紋又多了....」、「大概某次回家多晚都盧爸爸來車站接我的時候，在摩托車後座看向爸爸的後腦勺瞬間覺得白頭髮怎麼這麼多...從此開始早點回家」。

有網友則建議，要趁有時間時多回家陪陪家人，「唉多陪陪家人吧！能陪的時間其實是比想像中還要少很多的」、「我來澳洲兩年半，第一次隔了一年回家時，覺得爸媽頭髮也白太多了吧....這次回去後打算多陪陪他們，千萬別留下遺憾」。