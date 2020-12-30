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老公每月給3萬家用她嗆「心裡有鬼」 網一面倒：他值得更好的
婚後錢一定要給老婆管嗎？一名人妻在臉書上發文表示，老公月收5.6萬但只給她3萬的家用，讓她不禁懷疑老公「一定是心裡有鬼」，不過卻被老公反嗆瘋婆子胡思亂想，貼文一出網友一面倒挺老公「他值得更好的」。
人妻在臉書靠北老公2.0發文表示，老公在婚前一直隱瞞收入的明確數字，婚後也不肯告訴她存款多少，只說每月給她3萬元的家用，近日被她找到薪轉存簿，發現老公每月薪水有5.6萬，「每月留2.6萬在身邊，就有錢去搞怪去花天酒地，要求你只能留1萬生活費，居然罵我瘋婆子，罵我有產後憂鬱症胡思亂想。」
人妻更怒斥老公居心叵測，「瓜田李下，避嫌懂不懂，你結婚了本來就不該留這麼多錢在身邊，多餘的錢是要拿來養家的，而不是給你個人花天酒地的」。
貼文一出，網友一面倒表示不認同人妻，「有給已經很好了總比沒給好，而且還給了三萬呢！？」、「沒给家用的男人多得是，妳老公肯给三萬算不错了」、「有些另一半連三千都不給，三萬你應該要偷笑了」、「一個月給三萬，他自己賺的不能留？憑什麼？」、「有3萬就不錯了，還想怎樣」、「他值得更好的」。
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