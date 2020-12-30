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她外遇全家收到不倫親密照 意外發現16歲兒子「偷拍資料夾」

聯合新聞網 / 綜合報導

一位留守人妻因老公在海外創業，寂寞難耐出軌後，全家竟收到不倫親密照，直到某一日，她無意間看到16歲兒子電腦有一資料夾名為「媽媽」，發現裡面全是自己與外遇對象的照片，驚恐不已，只好將兒子送出國讀書，淡化這一切。

女星林家璜（Kitty）近日在律師藝人謝震武主持的《震震有詞》電視節目中分享友人已婚姊姊的故事，該名人妻因為老公長期在海外創業，獨自養育兒子，成為留守家庭。直到老公事業穩定後，回家頻率增高，卻無奈16歲兒子不讓夫妻倆人同床睡，吵說「太擠了」硬是只跟媽媽睡，於是老公到兒子房間獨自過夜。

夫妻聚少離多之下人妻外遇了，公婆、爸媽及老公卻收到不倫照，起初人妻以為是老公派人跟蹤，自己追查後發現都是一位「神秘人」將照片寄給全家人。

某日，人妻走進兒子房間打掃，幫忙把開著的電腦關機時，無意間看到一個「媽媽」資料夾，點入裡面全是以前她的不倫親密照、不同異性對象照片，才發現兒子就是當初那位「神秘人」。

人妻氣到向兒子當面對質「你為什麼要做這樣的事情？」，兒子卻回應「妳這輩子都是我的，妳不可以跟其他男生好，只能跟我」，原來兒子對她已產生「戀母情」，最終夫妻倆人商討，決定把小孩送出國，淡化這棘手的問題，人妻也已斬斷出軌對象，修補了與老公的感情。

夫妻 外遇

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