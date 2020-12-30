高雄男擁3透天厝vs.台北男擁1公寓選誰交往？ 網掀論戰

即使早已進入21世紀，不論男女在擇偶時，仍可能會受到「門當戶對」的傳統觀念影響，會去比較各個對象的身家背景。一名網友在PTT替妹妹發問，他表示妹妹正在苦惱該選擇高雄男或是台北男交往，不料推文卻引起兩派網友論戰。

一位網友在PTT八卦板PO文，他提到自己的妹妹最近正在苦惱該選擇和哪位男生交往，其中一人家住高雄、擁三間透天厝無貸款，另一位男生家住台北、在市區擁有一間公寓。他代妹妹向鄉民求問，該選擇哪一位比較不用努力打拼？

貼文曝光後瞬間引起兩派網友論戰，其中一派支持原PO妹妹選台北男，紛紛表示「秒選台北，下一代資源屌打偏鄉地區」、「秒選台北，高雄工作機會太少」、「高雄那種地方給我錢我都不要去住」；另一派支持高雄男的則反擊「市區還要跟父母住？」、「選高雄，北部競爭激烈」、「台北男一堆女生競爭，高雄男比較穩定」、「高雄吧，至少三間透天不用跟公婆一起住」。