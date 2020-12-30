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產婦發飆！大姑在廣達集團工作未自主管理 老公私約見新生兒

聯合新聞網 / 綜合報導
情境示意圖。圖／Ingimage
情境示意圖。圖／Ingimage

日前新冠本土案例案771廣達集團企業女員工確診，其接觸公司同樓層171人，同事人心惶惶。有一名剛產下新生兒的媽媽抱怨，在廣達集團工作的大姑（老公的姊姊）要求看嬰兒，沒想到老公未事先溝通便私自答應見面，讓她氣到當場發飆，大罵「到底你們的心情比較重要，還是寶寶的安全重要？」。

該產婦昨（29）日在臉書「靠北婚姻2.0」匿名投稿表示，夫家大姑是廣達相關公司員工，且自知是疫情高風險族群，卻不願自主健康管理14天，就與婆婆吵著要見剛出生沒多久的寶寶，「今晚老公突然跟婆婆約好明天要帶寶寶去給他們看，婆婆當然很開心，但是，都沒有人問過我可不可以！！所以我就對老公發飆了」。

該產婦最無奈的莫過於30歲老公是個小媽寶，「怕媽媽生氣怕到不行，所以還是硬要帶去老家！」，她忍不住向大家抱怨，「再等兩個禮拜等確定沒事阿是會死嗎奇怪？到底你們的心情比較重要，還是寶寶的安全重要？！」。

另外，婆婆硬要求打一把備份鑰匙給她，因為直接進屋幫忙比較方便，產婦大酸「哈囉~尊重一下別人的隱私好嗎？明明我跟老公交往的時候，還直接了當跟我說：『不要來我們家我們家很亂』，現在直接要我們家鑰匙是哪招啊？！」。

網友見狀也紛紛指責「何必要在高風險的情況下讓小孩去冒險呢」，還有人建議「可以用視訊看小baby啊」、「直接回娘家吧！」、「妳應該要跟婆婆明講，不要再透過媽寶傳聲筒」、「小baby沒抵抗力！不要冒這種風險！你老公媽寶，你只能自己扮黑臉了！」，甚至有人分享經驗「我婆婆之前動不動就拿鑰匙自己開門進來！還帶別人進來咧」，不過也有人認為大姑既然沒被隔離就危害不大。

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