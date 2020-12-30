男友媽狂送菜催吃光！女子發文怨壓力大 掀起網友正反論戰

近日一名女網友抱怨，男友的母親經常送菜上門，但份量實在太多，根本難以完全吃光，但男友的母親會每星期到她家「檢查」一次，接著催促快點把菜吃完，同時又會送來新一批菜，讓她直呼壓力好大，貼文曝光掀起網友正反意見。

原PO在臉書社團「靠北女友」發文表示，男友的媽媽在家裡種菜，雖然純為興趣，但種出的量多到可以拿去賣，因此也經常送菜給她，而每次送來都是「一個黑色垃圾袋的份量」，更堅持每周贈送，然後再上門檢查看吃多少，一旦發現還有剩菜，就「一直問怎麼都沒吃」，令她感到相當困擾。

原PO向男友求救，希望他跟媽媽說不要再送菜來，結果男友回覆「沒關係，吃不完丟掉就好」，完全沒有要處理的意思，她直言「一堆壞掉的菜在冰箱生水，廚餘也很難處理」。

貼文引來不同觀點的網友提出看法，「吃不完可以轉贈給別人」、「下次可以寄去老人院」、「很好啊！省了不少菜錢」、「送菜又是自重很開心耶，完全沒噴灑農藥」、「身在福中不知福」。

但也有人表示，「可以想像有壓力，但男方媽媽是好意」、「有人送菜是很好，但一直送其實會有困擾」、「心理壓力一定很大」、「我也不喜歡這樣，搞得我難做人」。

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文章授權轉載自《香港01》