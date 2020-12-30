貧父賣嬰兒車籌兒醫藥費 財經專家：窮人視生育為「抽獎」

台中市日前傳出一名27歲的江姓男子育有5子，因孩子發燒沒錢看病被迫賣嬰兒推車籌錢，引發各界關注。對此，財經達人、專欄作家畢德歐夫也在臉書粉專上發表自身看法，表示當家長的若是生活已經很辛苦了，就不要帶著「抽獎」的心態拚命生孩子，否則不只造成社會問題，還讓這些孩子「難以翻身」。

畢德歐夫質疑，「身為父母親，難道生了兩個孩子生活很困苦，會不知道繼續生下去會更困苦嗎？」更直言「困苦」已不足以形容江姓夫妻的生活狀況，用「危險」來形容反而比較恰當。雖然國家不可能立法去禁止國人生孩子，「但很多貧窮基因之所以不斷代代相傳，就因為原生家庭實在負擔太大」。

畢德歐夫透露，自己的讀者群中有幾位當醫生的年收入都很高，不過薪水除了要用來照顧家中長輩，也要救濟「不一定都這麼有出息」的兄弟姊妹，用現代人的說法就是「親情勒索」。他認為，生小孩不只是經濟問題，也是教養和哲學問題，當父母的明知已無力在這社會上好好生存，還連續生下好幾個小孩，如此一來「不只是造成社會問題，還讓這些孩子難以翻身」。

畢德歐夫提到，雖然台灣面臨少子化議題，但是生孩子的事還是要交由上層以及中產階級家庭，無奈社會上常常看到不能生的拚命生，反而可以生的卻沒生半個。他補充，窮人不一定是因為喜愛孩子才生，而是當作「抽獎」，倘若將來子女成材當上公務員或醫師，則自己老年就有機會過上好生活。

貼文一出，短短不到一天時間就引發網友廣大迴響，而畢德歐夫也另外發了一篇長文澄清網友回應給他的幾句話，其中有讀者提到：「大家都不生，那台灣人以後絕種怎麼辦？」，畢德歐夫也分享社工朋友處理個案的經驗，坦言很多窮人生孩子只是為了拿政府補助，生完小孩就不管了，還烙話「窮人難道就不能生嗎」、「我生幾個關你們什麼事」。畢德歐夫表示，政府非萬能，補助用的是國庫的錢，弱勢族群不能什麼事都認為「政府要補助大家」，而不算清楚「這份代價是否足以承擔」。