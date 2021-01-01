(圖片來源：MamiBuy媽咪拜)

誰都不希望遇上婆媳問題，偏偏兩代人的生活習慣、個性、觀念不同，導致衍生出各式各樣的衝突。在不委屈自己的狀況下，我們可以怎麼跟婆婆相處？還有，丈夫別再默不作聲，你的這個舉動更能和緩婆媳對立關係喔！

婆媳間的微妙關係

「才講媳婦幾句，就跟我頂嘴……」、「婆婆總愛干涉我做家事、管教小孩的方法」，你一定聽過類似的婆媳抱怨話語，婆媳之間的爭執，最常見的狀況是婆婆會透過不斷的教導、示範如何照料這個家庭，並且希望媳婦可以遵循「最好的方式」去照顧家庭。然而現代女性普遍自主意識強烈，通常希望建立一個屬於自己和先生的家庭，因此並不會全然接受婆婆的建議，當雙方有任何一方堅持己見，不願妥協的態度下，就會加速婆媳關係惡化。

如何避免婆媳問題？4大關鍵指南

1. 需要聰明先生幫忙

婆婆與媳婦原本在兩個不同的環境下成長，在習慣、觀念、想法……各方面一定會有或多或少的爭執，當婆媳關係緊張時，就需要聰明先生出來打圓場，講更白一點是「老公要站在老婆這邊」。當婆媳間矛盾出現時，老公要挺身而出，即便不是無條件支持老婆，也要盡可能為老婆說話，將彼此的抱怨擋住、潤滑，讓大事化小、小事化無。

2. 創造距離的美感

創造距離的美感有很多種方式，譬如說：不要住在一起，或不要跟婆婆太熟。前者是因為住在一起一定會有生活上的摩擦，久久見一次面反而感情會更好。後者則是要提醒你不要幻想將婆婆當作自己的媽媽相處，畢竟你無法跟婆婆耍任性、發脾氣，或期待她包容。那麼試著把婆婆當外人，遇到不合理的事物也會更加包容及忍耐，隔著親又非親的關係，反而容易相處的很好。

3. 當媳婦的基本尊重

做媳婦的一定要懂一個基本原則，就是尊重婆婆的想法，為了家庭的和諧與融洽，偶爾受些委屈或讓步也沒關係，對婆婆愈尊重，她就對我們愈疼惜。另外，也不要在老公面前批評他的父母，可以偶爾嘮叨，可是不能作人身攻擊。

(圖片來源：MamiBuy媽咪拜)

4. 對婆婆的問候、稱讚不能少

如果你們平常沒有跟公婆住在一起，就更應該定期的用電話或是簡訊主動去關心他們，任何節日想到就可以向婆婆慶祝，舉凡母親節、婆婆生日等。婆婆為你做的小事，例如說煮飯、看顧小孩，可以嘴巴甜一點感謝婆婆的辛苦，或稱讚飯菜煮得很好吃。你或許覺得諂媚，但好聽話人人愛聽，婆婆更是如此。

本文擷取自「女人別再為難女人了！解決婆媳問題4大關鍵指南」，由《媽咪拜》授權轉載