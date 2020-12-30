想搬出去遭威脅！她見「存款全被媽領光」快崩潰 網：快搬

家家有本難念的經，一名網友目前在家附近工作，最近想搬到外縣市，但媽媽卻要求償還大學時的學費、牙齒矯正費等等，且月薪沒有4萬不可搬出去，甚至還把存款都領光、印章也被扣留住，這些行為都讓原po壓力相當大，於是想問問網友們的看法。

一名網友在「批踢踢實業坊」女人版發文，她26歲原本在住家附近工作，家裡還有10點的門禁，最近想換工作離開家搬到外縣市，但媽媽對子女有超強的控制欲，要求原po若搬出去必須償還大學學費、牙齒矯正費甚至不准她停掉原本在存的基金，因媽媽認為停掉後會拖累家人。

原po表示，總額加起來要3萬3千，且媽媽要求月薪沒有4萬就不能搬出去，甚至把原po郵局的存款領光、印章也扣留住並大罵，「你不是我的孩子，我不愛你，我的孩子不會像你這樣」，並要求原po寫SOP搬出去後要還什麼錢，媽媽認為ok才可搬出去，這些都讓原po相當大、快崩潰了，因此想尋求網友的協助。

網友紛紛表示，「先找到工作然後整理整理就搬出去了，她要討錢就讓她討，反正你也沒錢給阿，每個月固定孝親費匯過去就是了」、「直接搬出去，辦另一家銀行存錢，每月給三千」、「找到工作馬上搬~不過你這情況大概也沒能力搬，可能要先投靠朋友」、「26歲成年人了，如果搬過去扣掉房租、上繳孝親費還撐得下去，那就搬吧」、「去掛失、找工作，穩定就搬出去，一段時間不回家就沒事了，用距離換取自由空間」、「支持你搬，真的出來會快活很多，就算辛苦也踏實」。

有網友則怒斥，媽媽盜領po的存款是違法的，「媽媽把存款領走，這是犯法的」、「要停損要快，不要等三、四十歲沒能力了，就真的要一輩子被勒索」、「遇到控制狂雙親真的很累」、「你成年後的花費要不要還是你的事，不代表她可以盜領你的錢，她做的事是違法，你不給她錢不違法，對付控制狂姑息絕對不是好方法」。