黏人婆婆搬進兩人世界！拒娘家送補品又愛檢查 媳壓力山大

婆媳紛爭，大概是從古到今最難解的問題了。有位媳婦在臉書社團靠北婆婆2.0發文抱怨，本來是小夫妻過生活，當她懷孕後，婆婆就以幫忙煮飯、顧孫名義搬進來住。但卻因為婆婆太黏兒子，又對夫妻生活動輒下指導棋，造成媳婦很大的壓力。

原PO說，老公是單親家庭，母子感情很好。婆婆每天替兒子準備咖啡，即使同住，母子還是天天傳賴，老公買包包給妻子，婆婆會吵著說她也要；小夫妻偶爾兩人世界，吃飯打卡放閃，婆婆也會哀怨地說「怎麼不帶她」？

原PO說，懷孕期間，娘家想送女兒補品，卻被婆婆以「家裡東西太滿」為由拒絕。媳婦坐月子期間沒補好，婆婆卻一直說：「沒關係，最重要寶寶沒事」，讓原PO暗暗不平：「難道媳婦健康就不重要了嗎」。婆婆搬進來同住後，不常煮飯，也不常顧孫，卻頻頻對夫妻生活下指導棋，會檢查他們買的東西，問東問西，還常跟兒子抱怨媳婦不是。跟婆婆同住，讓原PO壓力很大，直呼「到底要幾時才可以做回自己？」

PO文一出，不少媳婦心有戚戚焉，「婆婆曾在我們度蜜月出發前一小時瘋狂大哭、以死相逼、還離家出走...我老公不鳥她之後，現在她已經慢慢接受一切」、「婆婆沒有自己的生活圈，太依賴你們了，這不是好事」、「我家也是，我現在寧願自己出去，都不願和我老公出去了」。

也有人出招，「請妳媽過來住吧！看婆婆會不會收斂一點！」、「想辦法給婆婆介紹朋友，鼓勵她參加社區老人會活動，讓她有自己的社交圈，應該就會好點！」、「婆婆太孤單，介紹對象給她談戀愛，就解脫了」。

有人認為，卡在中間的男人扮演最關鍵角色，「老公問題比較大，沒有硬起來保護老婆」、「這不是婆婆的問題，是老公的問題！」、「重點在於妳老公怎麼想，他覺得媽媽這樣的做法能夠接受嗎？」、「辛苦妳了，就直接跟老公講清楚妳的感受，叫他去跟婆婆說」。