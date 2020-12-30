相親男怨台女擇偶條件太高 她自揭財力「有車有房」：我要求合理

相親市場上常出現男女彼此覺得對方的條件不夠格，因而形成無交集的空集合。一名男子在與多名女性相親後，感嘆女生自己條件很普卻對男生要求超高；一名女子揭露自己有車有房，即使外貌條件不怎樣，但有這種財力，應有權要求更好的另一半。

一名男網友在PTT表示，他最近跟幾個女生相親，對方年紀介於25～30歲間，長相、身材、學經歷等各方面條件都不怎麼樣，但她們對男生的要求都是要有百萬名車、有三房的自宅、年薪百萬、不能禿頭不能醜等等。他覺得台灣男生好可憐，不是應該跟女生一起奮鬥嗎？為什麼一開始就被要求這些標配？

網友表示：「有這種條件的根本不用相親吧」、「婚姻市場男多女少的下場」、「相親場合女生有主場優勢」、「25～30歲還可以慢慢挑自然眼光高」、「條件人人可開，但你可以不要選這種人」。

一名女網友回文給這位相親男子，她表示自己就是原PO說的那種普女：28歲、長相身材一般、中後段國立大學畢，唯一突出的條件只有身高172公分。她稱如果要找結婚對象，確實會提出上述的條件：百萬轎車和三房二廳的房子、年薪至少80萬、不能禿不能醜、身高175公分以上。

她接著自述本身的條件，有一台貸款已繳清的L牌進口車，還有南部一棟三房預售屋，頭期款兩成已繳，裝潢和家具的費用也準備好了，而且以上都沒跟家裡拿錢。她說不在乎婚後住誰的房，只希望別跟長輩同住。她認為自己有車有房，對男生提出這種要求還算合理。她另外補充財力當然不是擇偶標準，與伴侶之間最重要的是溝通與相處。

網友表示：「以女性來說這條件真不錯」、「小心蹭飯男找上門」、「你有這種財力代表有一定的知識水準，找個門當戶對的男人也是應該的」。但也有人認為：「其實男生找對象不大在意女生的財產」、「符合你條件的男生會去找年輕漂亮月入22K的嫩妹」、「南部有房沒什麼吧，南部和北部的三房差很多，新竹35萬起跳，新北55萬，台北非萬華至少85萬」。