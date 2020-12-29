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「公公吃蒜頭婆婆嫌臭」竟是曬恩愛 人妻讚嘆：快閃瞎

聯合新聞網 / 綜合報導
女網友分享公婆恩愛的方式，並時常在她面前放閃，讓她「快瞎了」。示意圖／ingimage
女網友分享公婆恩愛的方式，並時常在她面前放閃，讓她「快瞎了」。示意圖／ingimage

根據內政部戶政司的統計，108年當年度台灣離婚對數約有5萬4346對，當年度的結婚對數約有13萬4524對，也就是說108年度新增的結婚對數為新增離婚對數的2.47倍，平均每2.5對佳偶結婚，同時就有1對怨偶離婚。雖然台灣離婚率這麼高，但仍有不少白頭偕老令人稱羨的佳偶，所以要維持一段長久的婚姻，需有方法維繫。有女網友在「爆怨公社」貼文，分享公婆恩愛的方式，並時常在她面前放閃，讓她「快瞎了」，不過貼文一岀，不少網友直呼「是真愛」。

原po文中表示，老公是自由業，負責跑外面工程，原 po則是在店裡負責文書，現在又是淡季，公婆兩人突然閒適下來，所以不時在原 po面前「放閃」曬恩愛，原po就被迫看公婆放閃。

原po說，中午婆婆處理完電腦文件，叫公公過來幫忙看一下對不對，公公靠過來時，婆婆一邊摀鼻一邊質問「你是吃了什麼東西，嘴巴味道那麼重」，公公一邊確認「就是這樣哦」，同時回說「蒜頭啊」，下一秒接著「哈、哈、哈」對婆婆臉上不斷吹氣，婆婆也回說「臭死了」，兩人就這樣一來一往，持續玩了快2分鐘，直到婆婆發現原 po在現場，才說「不要鬧了，媳婦在這裡」，兩人之間的曬恩愛才結束。

不過，兩人的甜密舉動，已經讓原po快看瞎了，心想「其實你們可以當我不存在沒關係，就直接原地變空氣，我也無所謂的」，更讚嘆「長久的愛情，果然都是公公在鬧，婆婆在笑」。

網友看完貼文後紛紛留言回應讚嘆「是真愛」、「好恩愛喔！真羨慕」、「活到老、愛到老」、「公婆那麼愛也懂得愛，想必對兒子媳婦也不錯吧」，有網友說「其實你要感到慶幸，他們夠恩愛才比較不會找你碴」、「那些惡婆婆好像都是婚姻不美滿或是看媳婦婚姻美滿就心理不平衡」，也有網友分享自己的放閃方式「通常都是我在鬧，我老公在笑」、「有時候也會被我爸媽閃瞎眼，看個電視還要抱一起或躺另一人身上，出門散步手都是十指緊扣的，除了付錢時鬆開，基本都是牽著的」，當然也有網友歪樓說「不要輸，快叫老公回來吃蒜頭」。

離婚 結婚

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