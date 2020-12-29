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腦癌女友想結婚！他自稱「渣男」考慮分手：沒信心兩人都幸福

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友表示，女友得了腦癌想結婚，但他卻思考要不要分手，並承認當時承諾「一定要娶她」是一句鳥話。示意圖／Ingimage
一名網友表示，女友得了腦癌想結婚，但他卻思考要不要分手，並承認當時承諾「一定要娶她」是一句鳥話。示意圖／Ingimage

許多人陷入熱戀時會許下「陪伴一生」的諾言，但如果感情遇到變數，是否還能堅定履行承諾？一名男網友表示，女友得了腦瘤，一度有生命危險，雖然手術奇蹟似成功，但日子依然很艱辛。此時女友對他依賴很深，甚至希望結婚，但男網友卻考慮要不要分手，「我承認自己是個渣，當初講了一定要娶她這種鳥話」。

原PO在Dcard發文表示，自己有個交往多年的女友，今年初突然癲癇發作，送醫檢查後發現是得了腦瘤，被醫生診斷存活機率不高。幸運的是，後來女友動了重大手術，奇蹟似地成功了，但在醫院的日子依然艱辛，還在剃光頭化療，最近又長出新的腦腫瘤。

原PO表示，「也許是因為這幾年的相處，還有當她住院時我對她流露的感情而感動，女友剛化療結束回家休養的期間，常常希望我可以娶她」。原PO坦言，女友決定動手術的那段時間，為了讓她開心，確實說過「手術成功，我們就結婚」的話，但現在他的想法變了，聽到女友說想結婚，頓時備感壓力。

原PO說道，隨著工作壓力提升，漸漸覺得這段感情變成一個很沉重的壓力，對結婚甚至沒有把握，「我承認自己是個渣當初講了一定要娶她這種鳥話，但是考量到了自己真的沒有能力可以給她一生」。

原PO也透露，目前女友歲數已經不小，本身不想繼續拚博士學歷，只希望做好碩士論文，「她的生活重心除了養病外，另外就是我，她非常的愛我，她愛我比我愛她還要多了很多」。

即便如此，原PO還是對這段感情很迷茫，「如果另一半沒有經濟能力，我陪她又能走多久？我真的沒有信心可以給我們兩個人幸福」。他也指出，女友的病情時好時壞，剛手術成功時認為一切都會好轉，最近開始卻越來越不穩定，他對未來情況想了很多，因此萌生分手念頭。

文章一出，引發網友紛紛留言，「很合理，沒得腦瘤的婚姻都不一定守得住了，更何況是這種情況」、「可以理解你，不會覺得你渣，畢竟結婚都要考慮到現實面，這很正常」、「我不覺得你有錯或很渣，許下承諾當下的決心不是假的，但如果未來是看不見底的黑洞，再怎麼愛也會被消耗殆盡」、「還行吧，現實總是殘酷的」。

但也有網友認為，「我覺得你現在狀態已經很尷尬了，最艱難的時刻先陪著她比較好，走了一半了突然放棄，比一開始就放棄還要殘酷」、「管不住自己的嘴，對一個腦瘤病患擅自許下這種承諾，然後現在才來思考這些東西」、「如果分手，應該會成了壓倒她的最後一根稻草，可這繼續下去的醫療費用不是一般人能負擔，唉...好像怎樣也不對」。

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