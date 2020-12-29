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25K養3人扛不住…他曝想分手 網看理由怒批：肩膀紙糊的？

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友抱怨薪水不夠養女友和小孩，直言想分手恢復單身，挨批不負責任。示意圖／ingimage
一名網友抱怨薪水不夠養女友和小孩，直言想分手恢復單身，挨批不負責任。示意圖／ingimage

低薪時代增添成家立業難度，一位網友抱怨每月只領25K，又因不小心和女友生了小孩，靠25K要養一家三口壓力真的很大，原本規劃明年和女友結婚，現在只想分手恢復單身，也不想要小孩，問「該提什麼理由分手比較合適？」遭眾人砲轟「太沒責任感」、「你的肩膀是紙糊的？」

一位網友在《靠北女友my girl》發文唉嘆「單身真好」，表示和交往3年的女友不小心有了孩子，孩子已一歲大，「只會一直哭，也不會體諒父母，女友脾氣也很暴躁，只會生氣」，自己每月只領25K，要養3個人根本不夠用，得跟父母朋友借錢，壓力真的很大。

原PO表示，本來打算明年要和女友結婚的，「現在不想結婚了，只想分手」，並表示「孩子也不搶了，給女友就好」、「如果以後孩子有成就就再回去認，如果沒有成就就算了吧」、「還是單身爽，想幹嘛就幹嘛」，問「該提什麼理由分手比較合適呢？」

貼文引發眾網友怒火，直批「沒有擔當和責任感的男人」、「你的肩膀是紙糊的？」、「自己不努力在那怪東怪西」、「小孩才一歲就要他體諒你？」、「懶得養，然後以後孩子有成就再回去認？你臉皮還真厚」、「本來很想罵你，看到留言覺得不需要我了」。

也有網友猜測這篇「感覺就是幻想文」、「現實中不可能有一個男生可以爛成這樣子，因為這種爛法已經不是渣男可以形容了」、「看多了討拍，頭一次看到討罵的」。

兩性關係 單身 低薪

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