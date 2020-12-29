大家會想生小孩嗎？ 網友熱議卻幾乎一面倒回「不」

人一定要生小孩嗎？過去社會人們堅信結婚生子人生才會完整，但隨著時代的變遷許多年輕人卻對此傳統不以為然。一名網友就在網路上發文抱怨為何要有孩子，如果生小孩卻導致孩子未來過的不好反而害了下一代，並好奇詢問網友們是否想要孩子。此貼文一出，引發熱議。

一名網友昨（28）日在PTT發文表示跟家人大吵一架，爭吵後想著為什麼人要生小孩？許多人生孩子只是為應付長輩或是希望老年有人照顧，可是卻沒有想過孩子，小孩未來在這世界上是很辛苦的，認為這作法很自私，原PO也透露因被原生家庭搞得思想負面，因此想詢問網友們想不想生孩子？

貼文下方網友們一面倒贊同原PO，紛紛表示經濟情況不好的話完全不想生孩子，「不打算生，小孩實際上就是負資產啊，養貓也可以得到差不多的快樂，幹嘛生小孩來虐待自己」、「不想生，但是會對每位孩子真誠相待」、「不想，沒錢真的不要生，自討苦吃」、「不想生！」、「沒錢我一點都不會想生，階級複製不是開玩笑的」、「有錢也不想生，小孩帶來的可不只是經濟問題」、「不喜歡小孩也討厭社交」、「不想生，這世界爛透了」。

除此之外，還是有部分網友認為有小孩是件美好的事，「在經濟許可的狀況下想，因為想跟老公組一個小家庭」、「超有閒錢的話會考慮，想要陪伴吧」、「生小孩不覺得不好啊，小孩很可愛」、「已生，是很棒的人生經驗。這輩子不會再遇到像孩子這樣無條件愛著你，你也無條件愛他的人」、「隨緣，有很好」、「只要有能力養就生啊，人生的一部分」、「有能力的話想要生，會把自己最好的資源全部給小孩」。