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台中男交往4年想婚了！女方提2條件 他秒崩潰：這台北習俗？

聯合新聞網 / 綜合報導
男生對於女方家開的條件很崩潰，為了這件事，他和女友最近幾乎天天吵架。 圖／ingimage
男生對於女方家開的條件很崩潰，為了這件事，他和女友最近幾乎天天吵架。 圖／ingimage

一對情侶從認識到結婚，要面對許多問題及考驗，結婚更是一大難關，因為關係到雙方家庭。有一名男網友表示和女友預計要結婚，女方請媒婆來談了兩個條件，必須要付餅錢還有買新房，結果為了這件事長輩們一直談不攏，他也疑惑這是「台北的習俗要求嗎？」引起網友熱議。

一名男網友在臉書「靠北婚姻2.0」發文說，自己是台中人女友是台北人，大學戀愛到步入社會4年了，雙方都有預計要結婚，女方請來媒婆談，提出了兩個條件，女方媽媽說他們不收禮金、聘金，但要負擔喜餅錢，另外則要求在市區買新房，登記在女兒名下，但頭期款跟房貸要男方承擔。

男方爸媽則希望能買中古屋或是比較郊區一點的，因為男生存款沒這麼多，頭期款是父母會幫忙拿錢出來，而房貸則是由男生負擔，目前能力範圍最多一個月能繳出2.6萬的房貸，男方父母認為10年內的中古屋裝潢後跟新房一樣，可以買市區10年內的中古屋。

女方媽媽則反對這提議，認為女兒必須住新房，因為新房「才不會有霉氣晦氣，才不會買到凶宅」，她也表示，結婚是喜氣只能用新的，買房也是只能買新房，說買不動產地址地點最重要，所以只能買在市區蛋黃黃金地點。

於是雙方長輩為了這件事一直談不攏，小倆口則感受到各種壓力，幾乎天天都在吵架，他也因此想問問大家「台北有這樣的習俗要求嗎？還是我女友是特別要求？」也大嘆「結個婚好難啊！」。

此文一出後也引起網友熱議，大家也紛紛提出自己看法「婚後是你們夫妻倆在過，你們倆自己商量好，自己決定就好，只有你們自己能決定怎麼過日子，如果對未來沒共識，那也不用結了，錢都拿去繳房貸，繳完才生小孩嗎？」、「女方家長堅持房子要寫女兒的話，我建議你們共同持有。也就是房子登記兩個人的名字。這年頭結婚到底能保障什麼！…一旦結婚就是兩家人的事情，沒那麼單純簡單了，你該認真想想，這到底是不是你想要的。加油！」。

也有人認為「我是女生都不會提出這樣的要求，重點是我真的愛你的話，我一定會跟自己父母溝通 而不是讓你那麼痛苦跟為難，自己想想，你真的要跟這樣的人過一輩子嗎？甚至還有可能不是一輩子」、「那就不要急！你再繼續奮鬥個4年，到時候一定會發現，你的選擇變多了....」、「台北唯一的習俗就是簡單快速的登記，沒有其他習俗」。

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