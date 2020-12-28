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為省30萬婆婆要幫坐月子…妻怒提離婚或墮胎 網兩派戰翻

聯合新聞網 / 綜合報導
網友懷孕的老婆因婆婆想幫坐月子，怒提離婚或墮胎2選擇。 圖／ingimage
網友懷孕的老婆因婆婆想幫坐月子，怒提離婚或墮胎2選擇。 圖／ingimage

婚後生子眉角多，若又扯上夫妻雙方家人，事情恐怕就會更複雜。有網友表示，朋友老婆懷孕後，卻因婆婆想幫忙坐月子，省下花在月子中心30萬的費用，讓老婆氣得提出「要不離婚、要不墮胎」的極端選擇。有網友說，女方根本逼死男方，但也有許多網友認為，讓婆婆坐月子對老婆而言相當為難，痛批他「連30萬都付不起，還把自己媽媽甩鍋到老婆身上」。

有網友在PTT發文表示，朋友的老婆懷孕3個月，但他卻愁眉苦臉，原來是因為他的媽媽決定幫忙坐月子，不希望再花30萬元到月子中心，想不到老婆因此爆氣，揚言若不去月子中心就離婚或墮胎，該網友直言，「婆婆都願意花心力幫忙做月子了，女方在不爽什麼？自己人照顧還比較放心吧」。

對此，許多網友質疑這個故事就是該網友本人的親身經歷，有人認為女方太超過，留言「這分明是女方完全不在乎男方的為難阿，根本逼死男方」、「瘋婆子嗎，沒看過坐月子中心群聚感染還有小孩沒照顧好？」、「以前沒有月子中心你媽怎麼帶大你的」。

但更多網友認為，讓婆婆坐月子問題很多，留言「連月子中心都擔不起，女的不如自己過還比較逍遙」、「給婆婆做月子不如離婚+墮胎」、「男方為難啥小，自己坦不住自己母親再把鍋甩到女方身上？」、「剛出生的嬰兒很難搞的，每四個小時喝一次奶，是要搞死老婆還是老媽？媽寶嗎？」

月子中心 婆婆 坐月子 PTT 媽寶

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