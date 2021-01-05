一般認為姐弟戀就是男女情感關係中，泛指女方年紀比男方大的情況。從行政院主計總處的調查來看，最新一筆可以查到的夫妻年齡資料如下圖，是民國95年9月調查20歲及以上同住夫妻中，夫較妻年長者占八成、雙方同年齡者及妻較夫年長者各約一成，夫妻年紀相同及妻較夫年長者，則隨夫之年齡層下降而增加。

姐弟戀是一種潮流嗎？

隨著女性越來越經濟獨立自主，影視影劇開始出現”姐弟戀CP”，例如在2009年當時造成議題討論的《敗犬女王》，或是到2018年的《姐的時代》，還有多部韓劇也都有姐弟戀的設定，每每都創下收視佳績，因此塑造出一種”姐弟戀”潮流的感覺，但從政府的統計數字推算，”姐弟戀”從來就不是婚姻關係的主流，而這種對姐弟戀進行美好形象的塑造，說穿了就是要賣粉紅泡泡給有經濟實力的女性客群買單。

姐弟戀的姐們都獨立自主又成熟？

大家可能聽過一個說法：『同齡的男生心智比女生不成熟。因此姐姐們的優勢就是在心智年齡上比較成熟，在意的點也較實際，她們會理性且成熟的處理情緒，可以無限溫柔包容弟弟們。』錯！另外一句更古老的諺語說：『愛情使人盲目。』在愛情面情眾生平等，這些平時強勢堅強的女強人們自然也不例外，你平時是什麼樣個性的人，你在愛情裡就會是什麼樣子。

(圖片來源：MamiBuy媽咪拜)

姐弟戀性愛姐弟戀在性愛上更合拍？

這也是一個常見的說法，表示男性在年輕的時候精力最旺盛，相反的，女性則是在三十歲以後才對性愛最有慾望，就有一句俗語說女人「三十如狼，四十如虎」。因此就會有人幻想若是 20 多歲的年輕弟弟搭上了 30 多歲的大姐姐，想必會「非常性福」；另外還有一說則是姐姐們可能少了年輕女孩的「矜持」，在性事上面無論經驗、技巧可能都較為豐富，因此對性愛活動更能享受。老實說這真的非常看個人，我們都知道感情之間性愛不是萬能，但沒有性又萬萬不能，兩人之間如何配合都是專屬於雙方溝通的問題，以上的迷思只是常見的一種刻板印象，就像你知道這世界上其實還有無性戀的存在嗎？

如果你正在姐弟戀，建議你這麼做…

1. 保有自己的興趣和生活圈

2. 記住對方的喜好偶爾來點小驚喜

3. 每天跟對方說我愛你

無論哪一種關係，無論是愛情、友情、親情，我們都要先做好自己，才能夠愛別人。別忘了愛你自己，別無選擇。

本文擷取自「姐弟戀的好處？過來人破解三大迷思」，由《媽咪拜》授權轉載