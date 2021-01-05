快訊

疫情壓不住 菅義偉：東京首都圈7日進入緊急狀態

聽新聞
test
0:00 / 0:00

姐弟戀的好處？過來人破解三大迷思

聯合新聞網 / MamiBuy
(圖片來源：MamiBuy媽咪拜)
(圖片來源：MamiBuy媽咪拜)

一般認為姐弟戀就是男女情感關係中，泛指女方年紀比男方大的情況。從行政院主計總處的調查來看，最新一筆可以查到的夫妻年齡資料如下圖，是民國95年9月調查20歲及以上同住夫妻中，夫較妻年長者占八成、雙方同年齡者及妻較夫年長者各約一成，夫妻年紀相同及妻較夫年長者，則隨夫之年齡層下降而增加。

姐弟戀是一種潮流嗎？

隨著女性越來越經濟獨立自主，影視影劇開始出現”姐弟戀CP”，例如在2009年當時造成議題討論的《敗犬女王》，或是到2018年的《姐的時代》，還有多部韓劇也都有姐弟戀的設定，每每都創下收視佳績，因此塑造出一種”姐弟戀”潮流的感覺，但從政府的統計數字推算，”姐弟戀”從來就不是婚姻關係的主流，而這種對姐弟戀進行美好形象的塑造，說穿了就是要賣粉紅泡泡給有經濟實力的女性客群買單。

姐弟戀的姐們都獨立自主又成熟？

大家可能聽過一個說法：『同齡的男生心智比女生不成熟。因此姐姐們的優勢就是在心智年齡上比較成熟，在意的點也較實際，她們會理性且成熟的處理情緒，可以無限溫柔包容弟弟們。』錯！另外一句更古老的諺語說：『愛情使人盲目。』在愛情面情眾生平等，這些平時強勢堅強的女強人們自然也不例外，你平時是什麼樣個性的人，你在愛情裡就會是什麼樣子。

(圖片來源：MamiBuy媽咪拜)
(圖片來源：MamiBuy媽咪拜)

姐弟戀性愛姐弟戀在性愛上更合拍？

這也是一個常見的說法，表示男性在年輕的時候精力最旺盛，相反的，女性則是在三十歲以後才對性愛最有慾望，就有一句俗語說女人「三十如狼，四十如虎」。因此就會有人幻想若是 20 多歲的年輕弟弟搭上了 30 多歲的大姐姐，想必會「非常性福」；另外還有一說則是姐姐們可能少了年輕女孩的「矜持」，在性事上面無論經驗、技巧可能都較為豐富，因此對性愛活動更能享受。老實說這真的非常看個人，我們都知道感情之間性愛不是萬能，但沒有性又萬萬不能，兩人之間如何配合都是專屬於雙方溝通的問題，以上的迷思只是常見的一種刻板印象，就像你知道這世界上其實還有無性戀的存在嗎？

如果你正在姐弟戀，建議你這麼做…

1. 保有自己的興趣和生活圈

2. 記住對方的喜好偶爾來點小驚喜

3. 每天跟對方說我愛你

無論哪一種關係，無論是愛情、友情、親情，我們都要先做好自己，才能夠愛別人。別忘了愛你自己，別無選擇。

本文擷取自「姐弟戀的好處？過來人破解三大迷思」，由《媽咪拜》授權轉載

姐弟戀 性愛 愛情

延伸閱讀

惠利牽線愛上RAVI？太妍火大放出這張照片回擊了

床上只想躺著爽？盤點關係裡容易性慾卡卡的4大原因

周興哲與宇宙人小玉前度再傳姐弟戀 經紀人回應了

專訪／許富凱護嗓吞萬顆土雞蛋 單身7年不排斥姐弟戀

相關新聞

在女友家純睡覺遭討「2千元使用費」 她貼價目表：每任都會付

日前，一名網友分享自己與前女友在交往期間發生的荒唐事跡。交往期間時，對方總守身如玉，連去她家坐坐也不行，直到幾天前，他不但發現女方有一堆別人送的名牌包包，更在女方家「什麼都沒幹」的睡了一晚後，隔天卻被索取2000元的水電費，讓他不禁傻眼直呼「我是在你家用了2噸水？」

懷孕容易嗎？從日常6件小事來分析

懷孕，容易嗎？問不同的人，將會得到不同的答案！有人好像一碰就有，快的話，年頭一個，年尾一個，容易得很；有人則是耗盡家財，歷經千辛萬苦，才好不容易懷上「千金」與「萬金」。

他月收50k不敢組家庭 好奇喊：基層公務員怎麼成家？

不少人在生活穩定後，會選擇成家立業、自組家庭。但日前一名網友就在網路上說明，表示自己目前月薪領5萬，不但認為自己「沒能力結婚生子、養家餬口」，更好奇領死薪水的基層公務員，要怎麼在不靠爸的前提下成家。

姐弟戀的好處？過來人破解三大迷思

一般認為姐弟戀就是男女情感關係中，泛指女方年紀比男方大的情況，岑編自己本身就比先生大兩歲，是名符其實的姐弟戀過來人(挺)，箇中滋味，如人飲水啊！從行政院主計總處的調查來看，岑編最新一筆可以查到的夫妻年齡資料如下圖，是民國95年9月調查20歲及以上同住夫妻中，夫較妻年長者占八成、雙方同年齡者及妻較夫年長者各約一成，夫妻年紀相同及妻較夫年長者，則隨夫之年齡層下降而增加。

【婆媳之間】張采薇／想念婆婆的好

又到了婆婆的忌日，我和先生特意請了假在家裡拜祭。有時看到網路上諸多的婆媳戰爭，再想到過往與婆婆的互動，心中不免有些感觸。

【為母心情】昕彤／不斷升級打怪的育兒生活

自從女兒上幼稚園，接她回家到吃晚飯的這段時間，是我們母女倆的獨處時光。剛開始這對我們來說都不太容易，或許是因為在學校過團...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。