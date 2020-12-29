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壓力好大想離婚！ 婆媳問題或不適合可以訴請離婚嗎？

聯合新聞網 / MamiBuy
(圖片來源：MamiBuy媽咪拜)
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根據內政部統計，全台灣在2019年15歲以上已婚人口中，總共有1,808,264位男女申請離婚。雖然今日已不再將離婚汙名化，但對大多數人而言依舊帶有負面感受，知名美劇Netflix就因講述離婚過程的<<婚姻故事>>一部片而受到廣大迴響。離婚只是因為『不愛了』而已嗎？離婚之後，愛真的消失了嗎？其實我們都在自己的人生旅途上不停地改變，不一定要成為更好的自己，但可以對自己更誠實，選擇離婚，就像是走下平穩筆直的高速公路，暫時少了旅伴，但別忘了所有人到旅程盡頭時，其實都只有自己一個人。

如果因婆媳問題而訴請離婚

(圖片來源：MamiBuy媽咪拜)
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婆婆惡意虐待、或是精神上的言語侮辱等等都可以訴請離婚！

在法律上明文規定：夫妻之一方對他方之直系親屬為虐待，或夫妻一方之直系親屬對他方為虐待，至不勘為共同生活。公婆即是先生的直系親屬，因此如果能提出條件佐證，公婆因為精神上或身體上的暴力對待，例如長期發飆辱罵、冷嘲熱諷、妨害自由等等，導致不堪其擾且無法共同生活，就可以向法院訴請裁判離婚，並且可以提出家暴保護令、驗傷單等證據作為佐證。

如果因不適合想離婚

若雙方都已經有離婚意願與共識，私下談妥離婚條件，好聚好散，是最完美的狀態，也就是民法第1050條所說的「兩願離婚」(也稱為協議離婚)。但最好注意一下離婚證人的資格，避免簽字之後有人反悔想上法院說離婚無效，因此在實務上，離婚證人必須符合以下兩項條件：

1. 具有完全行為能力之成年人：也就是必須年滿20歲具有健全智識之人。

2. 必須當場見證或是親自聽聞夫妻雙方確實有離婚之意願：也就是離婚證人「親自看見或聽見」夫妻雙方真的想要離婚時，必須是夫、妻、離婚證人都在場的時候。

(圖片來源：MamiBuy媽咪拜)
(圖片來源：MamiBuy媽咪拜)

法律上其實有兩種『離婚』

協議離婚：也是速度比較快的達成離婚的方式。協議離婚是用書面的方式，表達雙方已經達成協議，並有兩位以上證人在協議書上簽名，再向戶政機關辦理離婚登記，就完成離婚手續。

裁判離婚(訴請離婚)：為了保障一方配偶的權益，法律上規定，婚姻關係的其中一方，有以下列情形之一的話，另外一方就可以向法院訴請離婚，通常這會出現在一方想要離婚而另一方並不想的情況。

一、重婚

二、與配偶以外之人合意性交

三、夫妻之一方對他方為不堪同居之虐待

四、夫妻之一方對他方之直系親屬為虐待，或夫妻一方之直系親屬對他方為虐待，至不勘為共同生活

五、夫妻之一方以惡意遺棄他方在繼續狀態中

六、夫妻之一方意圖殺害他方

七、有不治之惡疾

八、有重大不治之精神病

九、生死不明已逾三年

十、因故意犯罪，經判處有期徒刑逾六個月確定

本文擷取自「壓力好大想離婚！ 婆媳問題或不適合可以訴請離婚嗎？」，由《媽咪拜》授權轉載

離婚 夫妻

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根據內政部統計，全台灣在2019年15歲以上已婚人口中，總共有1,808,264位男女申請離婚。雖然今日已不再將離婚汙名化，但對大多數人而言依舊帶有負面感受，知名美劇Netflix就因講述離婚過程的一部片而受到廣大迴響。離婚只是因為『不愛了』而已嗎？離婚之後，愛真的消失了嗎？其實我們都在自己的人生旅途上不停地改變，不一定要成為更好的自己，但可以對自己更誠實，選擇離婚，就像是走下平穩筆直的高速公路，暫時少了旅伴，但別忘了所有人到旅程盡頭時，其實都只有自己一個人。

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