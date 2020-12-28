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偷看老公手機揭藏20段與前女友性愛片 人妻心碎：真的快要吐了

香港01 / 文：朱利安
有台灣人妻偷看丈夫手機，發現對方Goggle雲端硬碟儲存了前女友的照片，更有至少20段性愛影片。（Priscilla Du Preez / Unsplash）
有台灣人妻偷看丈夫手機，發現對方Goggle雲端硬碟儲存了前女友的照片，更有至少20段性愛影片。（Priscilla Du Preez / Unsplash）

情人相處難免會好奇看另一半的手機，內心忍不住的話結果往往讓人心碎。有台灣網民日前在討論區發文，指自己偷看丈夫手機，卻發現對方雲端儲存前女友的照片，甚至有20段以上性愛影片，崩潰驚呼：「很想吐又覺得很噁心」。她最後向丈夫「攤牌」，但對方就堅稱都是「以前的事」。

台灣人妻在周六（26日）於Dcard討論區發文，表示自己偷看了丈夫手機，詎料對方原來將前女友的照片全都放上雲端硬碟，當她隨意查看其中1個資料夾內的影片，「不看不知道，一看嚇一跳，影片播放是他們（我老公跟他某任女友吧）做愛的影片」，頓時心情變得難以言喻，「感覺很想吐又覺得很噁心」、「我當下真的快要吐了」。

人妻指，在丈夫手機中發現有至少20段性愛影片，雖然明白都是過去的事，丈夫現在也對她很好，但心裏始終很難放下此事，「如果是前任的照片我還覺得還可以沒什麼，就回憶這樣，影片的話我真的不能接受」，事後更不想見到對方。她又稱，由於自己偷看了手機，認為直接與丈夫對質並非最佳選擇，問網民應該如何處理。

不少網民認為夫妻雙方都有錯，「他不尊重妳，妳也不尊重他，還在乎什麼直接講明？」，部分人更勸樓主離婚，「人生就幾十年，如果過不去就不用勉強」，有人則建議好好溝通，「請他把做愛的影片刪除，如果不刪，那麼可以離婚了」。不過，樓主翌日再留言補充，指已向丈夫「攤牌」，但對方「一直在那邊說什麼是以前的事」，溝通過後她也不知道影片有否被刪除，坦言決定權在男方手上。

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文章授權轉載自《香港01》

性愛 台灣人 電影 離婚

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