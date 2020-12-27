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18歲就可結婚 專家：應加強兩性教育

台灣醒報 / 記者臧品安╱台北報導

婚姻年齡下修後，不見得會讓年輕人對婚姻態度變輕率！」25日三讀通過《民法》的法定成年年齡下修為18歲，未來男女可在18歲自主結婚、離婚，對此，作家溫小平27日受訪表示，修法與教導兩性教育及婚姻應雙線進行才行。民進黨立委管碧玲則認為，法定成年年齡下修為國際趨勢，父母應該要接受。

18歲可自主結婚

立法院會25日三讀通過《民法》部分條文修正案，將現行成年之法定年齡20歲下修為18歲，2023年1月1日起施行。根據三讀條文，《民法》第12條「滿20歲為成年」修改為「滿18歲為成年」。未來青年滿18歲即可買手機、自主租屋、申辦戶籍謄本、申請銀行帳戶、申辦信用卡、申辦行動支付、提起民事或行政訴訟、擔任公司發起人或董事等。

此外，現行訂婚年齡為「男未滿17歲，女未滿15歲者，不得訂定婚約」，改為「男女未滿17歲者，不得訂定婚約」；結婚年齡部分，現行規定為「男未滿18歲，女未滿16歲者，不得結婚」，改為「男女未滿18歲者，不得結婚」，並刪除「未成年人結婚，應得法定代理人之同意」的條文。

據內政部資料統計，民國108年20至24歲在其未滿18歲前曾有婚姻紀錄者，男生有283人，女生則有2749人，共3032人，占20至24歲總人口數0.38%。

看心智成熟度

對於自主結婚年齡下修至18歲，作家溫小平受訪表示，年齡只是一個參考，主要還是看人的成熟度、有沒有自主能力，投票權也是如此，但她也認為年齡限制可以作為一種約束，「18歲高中畢業，你可能還沒有賺錢養活自己的能力，就要去結婚，後面發生的若干事情你該如何負責？」

「重點在尊重婚姻制度。」溫小平指出，不管法律將年齡限定在幾歲，若不尊重婚姻制度，一切形同虛設；時代一直在改變，「我們應該從小學，就教導孩子兩性教育及婚姻」，法規是一回事，教育與修法應雙線進行；她不認為婚姻年齡下修後，就會導致年輕人對婚姻的態度變得更輕率，主要還是看有沒有自主能力。

對於自主結婚年齡下修至18歲，民進黨立委管碧玲表示，若她的子女要18歲結婚，她不會干涉，「人格權屬於他自己，人生也是，法律已給予他們這方面的權利，父母沒有權利去干預。」她認為，將法定成年年齡下修為世界趨勢，「我們應該要接受。」

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