小孩吵喝可樂遭拒絕嗆「沒錢幹嘛生我」 媽心寒默默結帳

昨（26）日一名網友吃飯時無意間聽到，一旁約國小2、3年級的孩童吵著要喝可樂，結果爸爸說沒錢並以健康因素拒絕，沒想到小孩直接怒嗆「沒錢為什麼把我生下來？」，此話一出讓他傻眼直呼「現在小孩都這麼早熟嗎？」

原PO在PTT發文，日前去吃午餐時發現隔壁桌的小孩吵著要喝可樂，孩童的爸爸表示「沒錢，而且喝那個對身體不好」，怎知小孩聽完當場大爆炸，並直言「賺錢是你們大人的事情，讀書、補習、吃飯是我們小孩的事，沒錢為什麼把我生下來？」

事後，孩童的媽媽默默去拿了一瓶可樂，這一幕讓原PO氣憤地說「那小孩看起來才小2、小3，說這些話做父母的有什麼感想，現在小孩都這麼早熟嗎？」

貼文一出，網友留言回應，「如果是我肯定先打下去，還頂嘴」、「現在小孩進化幅度真的很快」、「不買可樂應該不是沒錢而是不健康，所以不要亂拿理由騙小孩比較好」、「有些幼兒園小朋友講話就很成熟，還很有邏輯」、「資訊發達的時代，小孩都比較成熟」、「沒必要為了喝可樂，傷害父母的心」。

但也有人質疑文章的真實性，「幻想文？」、「幻想文，不然就是從電視電影看來的話」、「雖然是幻想文，但我覺得沒錢真的不要拉小孩受苦 」、「虧你寫得出這篇幻想文」。