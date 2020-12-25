婆婆要求煮年菜！妻想預購 問夫意見竟被罵：為什麼要偷懶

過年準備年菜讓不少人想到就頭痛，因此有越來越多家庭選擇訂購年菜。近日一名人妻透露，婆婆每次都抱怨菜色不合口味，但又要求春節圍爐需親自下廚，因此她決定預購年菜，結果和老公商量竟被回說「娶妳回來，不是叫妳來偷懶的」。

原PO在臉書社團「靠北婚姻2.0」發文表示，真的很討厭煮年夜飯，老公只會耍廢不幫忙顧小孩，「煮完飯還要被婆婆嫌調味重不健康，說我不替我老公小孩著想，但如果煮太清淡老公又會嫌我不會煮，搞得我心很累」。

對此，原PO向老公詢問買年菜的意見，對方表示「一年就這一次，為什麼要偷懶」，她回應「一個人煮飯很辛苦，而且每次都被妳媽嫌難吃，乾脆用買的比較省事」，結果老公竟不領情地說「那妳不會煮好吃一點嗎？都嫁進來多久了，飯還不會煮」。

此話一出，原PO內心生氣又難過，但還是訂了年菜，因為不想讓自己這麼累，同時提到「我很後悔嫁進來，婆媳關係真的很重要，奉勸各位女孩，遠離惡婆婆、還有沒斷奶的媽寶男」。

貼文一出，網友氣憤回應，「老公比婆婆更令人失望」、「這種問題，我一律建議燒廚房」、「老公的話也太讓人傷心」、「這老公聽起來有點廢」、「離婚唯一解，妳值得更好的男人」、「這種老公真的蠻推薦離婚的耶」、「什麼叫娶妳回家不是叫妳來偷懶的，超傻眼的發言」。