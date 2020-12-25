兒子趁爸刷牙從口袋掏100元孝敬媽 她笑翻：對我太好了

小孩子常常都會有一些出乎意料的行為舉止，也因為天真無邪的舉動總是讓人啼笑皆非，一名媽媽在臉書PO文說兒子趁著爸爸刷牙時，竟然從他的口袋拿了100元「孝敬」她，讓媽媽大讚「兒子很乖」。貼文一出笑翻許多網友，不過也有人認為這樣的教育不妥。

原PO在「爆怨2公社」發文，開頭就稱讚「兒子對她太好」，她說昨（24）日兒子突然趁爸爸在刷牙的時候，從爸爸的口袋掏出錢拿去給她，讓原PO看了笑說「兒子很乖，拿爸爸的錢給媽媽」。

網友們留言也歪樓的說「孝順母親的行為不能等，一定要從小教育養成」、「接下來要教孩子認顏色，拿藍色的那張比較好」、「貼心兒子！替老爸作功德，免被媽媽罰跪鍵盤」、「我家小孩都相反，錢都拿給爸爸」、「很好！循序漸進…百元鈔、千元鈔、支票簿、存款簿、房地契」、「很好，快去翻私房錢出來給媽媽」。

不過也有人認為這樣的教育方式對孩子不好，「不太妥當」、「這是趁爸爸刷牙的時候去拿的，這樣行為好嗎？」、「滿怕哪天感情不好時被告教唆子女偷錢，這動作對幼兒真的不好」、「取而不告謂之竊！這樣變成偷錢給媽媽了」。

為了避免網友們誤會，原PO也解釋爸爸從小就教兒子拿錢給媽媽，她並沒有亂教什麼，兒子會突然去掏爸爸的錢可能是自己覺得這樣很好玩。