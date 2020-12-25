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情侶吵架 控制狂男友丟掉她的貓！網：擔心以後丟小孩

聯合新聞網 / 綜合報導
很多情侶會一起養寵物，圖為示意圖，非新聞當事人。 圖片來源／ingimage
很多情侶會一起養寵物，圖為示意圖，非新聞當事人。 圖片來源／ingimage

很多情侶寵物，情到濃時甜蜜蜜，「你是爸爸，我是媽媽，牠是我們(毛)小孩。」但一轉頭情侶吵架分手，不成熟的人卻可能遷怒毛小孩，造成遺憾。有位女網友在臉書社團靠北男友2.0發文，說前男友常以「為妳好」的名義擅自幫她做決定，某次她跟男友吵架，隔天發現她養的橘貓不見了，詢問男友，得到的答案竟然是「我把貓丟了」，讓她當場爆炸。

原PO分享這段「丟貓驚魂記」，前男友嘴上常說「我為妳好」，還曾私下拿女友的的「緊急備用金」去做投資，結果慘賠。某次吵架，男友竟丟掉她的愛貓，還理直氣壯：「那隻貓花掉妳太多時間，妳什麼事情都繞著牠轉，所以我把牠丟了，這樣對妳比較好」。原PO氣到斷片，「印象中直接把打開的罐頭砸在他臉上，然後就奪門而出找貓了」。

幸運的是，原PO後來問遍附近收容所、獸醫還有臉書上的地方社團，順利尋獲愛貓，後來她也跟丟掉貓咪的渣男分手。原PO說，「果然比起男人，還是跟自己的毛孩相處比較好」。

PO文一出，網友群情激憤， 「好險有找回來」、「砸得好！以後他有小孩，是否也會把小孩扔了...」、「沒有愛心和同理心的人，會多愛另一半，我才不信！」、「只要不愛護動物的都是壞蛋100%」、「真的很反感，因為個人情緒發洩在寵物身上」、「敢丟我的貓，我會讓他草比我還高」、「好爛的男人，還好妳已離開他了，恭喜」、「貓砂盆也該一併倒他臉上的」、「罐頭是無辜的，為什麼要拿來丟垃圾」。

寵物很可愛，但棄養寵物觸法，希望飼主養寵物前三思。今年有位設籍在桃園市的男子今年棄養4隻黑狗，被拍到還拒絕到案說明，依違反動保法被處31萬2500元。

根據動保法第五條第11項規定

飼主對於其管領之動物，應依下列規定辦理：

十一、除絕育外，不得對寵物施以非必要或不具醫療目的之手術。

飼主飼養之動物，除得交送動物收容處所或直轄市、縣（市）主管機關指

定之場所收容處理外，不得棄養。

寵物 情侶 分手

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