他放閃分享女友默契送禮 網「一句話」神反轉：八點檔上演了

聖誕節到了！許多情侶們開始幫另一半準備期盼已久的禮物，就有一位男網友分享意外發現女友買了自己觀望許久的香水，讓他相當開心。正當大家紛紛給予祝福的時候，卻有一名網友留下「一句話」神反轉故事情節，讓底下留言的網友全暴動了。

原PO在PTT笨板發文表示，他到百貨公司買了女友一直想買的髮香水當作聖誕禮物送給她，但因為忘了她常用的款式，於是請櫃姐幫忙查了女友以前的購買資料，意外發現女友當天早上也到同一專櫃買了他觀望很久的香水，他這才驚覺「我無意中發現自己的聖誕禮物」，但他也笑虧「這就是跟女友太有默契的缺點」。

原PO表示，對於即將收到自己意外發現的禮物感到非常開心，櫃姐得知這場巧合後還打趣回應「到時候收到禮物要假裝不知道」，貼文閃瞎眾人。網友們看完後都紛紛笑了，留言祝福原PO，「這一定要的啦！」、「沒笨點真放閃？」、「記得假裝不知道啊～」、「哇真的太可愛了」、「來灑狗糧的！」。

不過，其中有一名網友問了一句話神反轉故事情節，「如果沒收到呢？」讓許多網友全暴動了，紛紛敲碗故事後續發展，「八點檔劇情要上演了」、「結果發現隔壁同事也用同樣香水」、「一瞬間閃光變綠光」、「這下事態嚴重了啊」、「比悲傷更悲傷的故事」。