她「5年不給碰」老公偷吃人妻 網挺男方：是被妳逼的

外遇、約砲是破壞婚姻幸福的大忌，但日前卻有一名人妻在網上透露，她與老公長期維持無性生活，因為自己始終對老公「性致缺缺」，甚至不准老公碰她，就在這種情況下老公卻與另一名人妻二度發生性關係，讓原PO不禁開始自我懷疑，「我真的有問題嗎？」然而，網友們反而一面倒支持老公，認為老公會偷吃也是被她逼的。

人妻原PO在臉書社團「靠北老公2.0」發文，她承認5年來對老公性致缺缺，「老公長期靠自己的雙手，他會撫摸我但我會罵他，我不喜歡，我也不知道，就是不想給他碰」，老公主動求歡她也會要求對方先去刷牙、洗澡，「他說我嫌他有老人味很臭」。

老公因人妻長期的嫌棄感到受傷，人妻也自曝，「就算他很認真跟我說他今晚想要，我也不當一回事」，於是夫妻倆維持長期無性生活，直到最近發現老公與另一名人妻發展出不尋常關係，兩人甚至發生關係2次，讓她開始自我懷疑，「我真的有問題？」

多數網友看完原PO的故事後，紛紛留言力挺老公，表示約砲雖然有錯，但原PO卻長期不顧老公的需求，也須為此負責，「明知道自己問題很大，那就先檢討自己吧」、「人都會有需求的，更何況是正常的男人」、「妳不想給老公，卻又不要讓他找外面人妻。妳自己覺得妳的問題在哪？」、「還能撐五年、十幾年，不簡單了，尤其妳還會罵他...」。

其中，也有部分網友支持原PO，也建議她可以尋求醫療協助或嘗試溝通，試圖找到解決問題的方法，「建議去看醫生，想辦法解決跟老公之間的問題會比較好」、「說不定先生真的有令人不敢恭維的味道或癖好」、「也許婚姻壓力太大」、「婚姻不幸福的原因只有夫妻自身才知道，好好溝通很重要」。