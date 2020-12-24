女同學褲子沾血淪笑柄 正義弟挺身回嗆網讚翻：暖男

青少年時期是兩性觀念培養的重要階段，也是最容易被同儕影響的時期。近日有名家長在網上分享，指出孩子班上有女同學因為褲子沾到經血被嘲笑，不過因為平常都有教導兒子正確的觀念，所以當下兒子立馬幫忙女同學發聲，不只讓媽媽相當驕傲，也讓眾網友大讚他「暖男」。

一名女網友在臉書社團「爆怨2公社」發文，感慨表示女兒的班上因為有女孩穿內衣，加上衣服比較透的關係，就被男生取笑了，這也讓原PO一肚子火，她很納悶為什麼現在家長都不教孩子這方面的觀念，「還是你們家的女人都不穿內衣的？」

原PO也分享另一則故事，她表示兒子的班上因為有女生月經來，血不小心沾到褲子，結果被其他同學嘲笑，最後把這名女孩弄哭了。不過原PO的兒子當下立即幫女孩發聲，指責嘲笑的人「白目」，雙方隨即爆發口角。

原PO的兒子怒嗆對方，「你媽媽沒有月經嗎？你阿嬤沒有月經嗎？你阿嬤的媽媽沒有月經嗎？你垃圾桶撿的嗎？女生沒有月經沒辦法生小孩的，幹嘛笑她？」雖然原PO已經做好要「被通知到校」的準備，不過她仍為兒子的行為感到驕傲。

原PO直呼，現在什麼年代了，為什麼還有父母親不好意思跟小孩說什麼是月經，什麼是衛生棉。她建議家長們平時就要教導孩子這方面的觀念，這並不是什麼不能說的事。貼文一出，網友紛紛為原PO一家鼓掌，「兒子超棒的」、「家長教得好，兒子做得好，我真的很擔心女兒穿內衣，來月經的時候會被取笑」、「誰敢笑我女兒，我就拿衛生棉丟他臉上」、「妳兒子以後一定是暖男」。