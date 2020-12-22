紐籍機師染疫瞞「密切往來」台女讓PTT暴動 他：我也是受害者

今（22）日疫情指揮中心發布新案例，打破台灣253天無本土病例。案765紐西蘭籍60多歲機師於12月二度入台確診，因航空業居家檢疫僅需3天，不料紐西蘭籍機師疫調時未誠實告知接觸史及活動史，隨著「密切往來」案771廣明子公司30多歲女員工染疫，引來PTT鄉民們暴動，紛紛質疑「案情不單純」，有男生分享自身經歷，寫道女友劈腿航空界人士「我本人受害者之一」。

案765紐西蘭籍機師的足跡中，有好市多桃園南崁店，而該名男網友發文回憶，有一年在女友桌上看到一張發票和一張收據，明細上寫出小年夜前一天，晚上11點半在南崁麥當勞，消費了2人套餐，「收據是計程車的收據大概2百多吧，細節就不談了」，他並以被女友劈腿的經驗感嘆「外籍機師們在南崁是有宿舍的，飛來台灣就立即有台女主動坐車去約會了QQ」。

有一鄉民好奇問「跟機師約會還要出麥當勞的錢喔？」，男網友回應約會花費都是老外支出，只是前女友個性節儉，收據收在自己包包裡，「結論是他們是網路交友認識的，然後機師一來台灣，女的就去赴約，然後重點是，女的不是只有一個」。

另外，針對紐西蘭籍機師隱瞞「密切往來」台女一事曝光後，PTT上相關討論文激速爆增，大家氣憤質疑外籍人士是防疫破口，還有人現在會對在台外國人產生畏懼感，並且怒罵指揮中心趕快公布案771廣明子公司30多歲女員工疫調足跡，甚至有更多鄉民氣到「歪樓」批評異國戀。