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公婆吵架大姑要她帶孩回家哄 媳怒：小孩不是討好誰的工具

聯合新聞網 / 綜合報導
大姑因公婆吵架，要求網友帶小孩回家讓兩人消氣。圖片來源：ingimage
大姑因公婆吵架，要求網友帶小孩回家讓兩人消氣。圖片來源：ingimage

結婚後與另一半的家人相處模式是一門很大的學問，有網友抱怨，大姑只因公婆吵架，就要她假日帶著女兒回家，讓兩老消氣別吵架，她傻眼怒批「我的女兒是人，不是任何用來討好誰的工具，公婆吵架是你們的事，到底干我屁事？」

有網友在臉書社團爆怨公社發文表示，日前因為公婆兩人吵架，大姑在假日一早就傳訊息給老公，要求他們帶女兒回家，讓公婆可以消火不吵架。此舉讓該網友相當傻眼，直呼「我的女兒是人，不是任何用來討好誰的工具」。

該網友表示，大姑兩個小孩在家，怎麼不叫自己小孩哄兩老開心？而且大姑小孩是公婆帶大的，一定跟公婆比較親近，反觀她女兒並非公婆帶大，與兩老也比較不親，一通訊息就要他們趕回家，讓她痛罵「當我很閒嗎？我到底為啥要犧牲我美好的假日時光？？回來看你們這些無聊又自私的戲碼？」

其他網友則留言「她純粹只是想多找幾個人來當炮灰」、「你下次先安排好事情，逛讀書館、親子館、百貨商場、露營等，他們來電就說有安排行程了」、「下次就直接說要帶小孩去哪去哪，就好了」。

不過也有人說，「即使同樣是孫子，但有些老人會分內孫、外孫。內孫是跟自己的姓，外孫雖然是女兒的小孩，但是跟別人的姓。所以妳帶女兒回去，和大姑帶小孩回去，那個效果是不同的」。

爆怨公社 親子 婆婆 媳婦

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