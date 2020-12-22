家裡舊車換成新買的進口車 他曝曖昧女「反差嘴臉」網勸放生

每個人對車子品牌的喜好皆不太一樣，但產生的差異價值觀卻可能影響人際關係？一名男網友在臉書社團爆廢公社二館po文，表示他身邊有位曖昧的女性朋友，因為他換車，前後態度變得差很大，大家看完他的經歷都勸他放生對方。

他po文寫道，有次出門約會，他開休旅車去接對方，聊天的過程中他透露車子是家裡的，但家人都沒在開所以他拿來開，而且他覺得其實車子是代步的，可以用就好，女方一聽完只回說「也對」，之後就變得不太理人了，後來甚至也不太跟他聯絡。

結果最近他入手了一台藍色進口車，並且拍照後發文到自己的IG上，沒想到女生又突然主動打電話聯絡他，還問說車子是不是他自己的，男生也回覆說是最近買的，之後她態度變得更殷勤還詢問他最近過得如何，要不要一起出去玩或是開車去接她下班，然後看下班後要去哪。

然而對方這樣的一百八十度態度轉變，讓他相當感嘆「覺得有種說不出來的感覺」，他問網友們說「你們身邊也有這樣的朋友嗎？」他還說，雖然買的這台新車不是賓士也不是寶馬，但「我喜歡就好」。

底下有網友看完紛紛留言認為這種女生很不ok，「叫她去搭計程車吧」、「你可以跟他分享帶其他女生出去玩的經驗」、「要車自己買不要靠男生」、「什麼車不重要，疼女友才是重點」、「只是把你當工具人而已，改天她遇到開更好車子的一樣靠過去。」

不過也有人認為並不是每個人都像這名女生，有女網友說現在的先生當初在追她時也只是開了國產車來，「本來還只是要騎機車而已。」還有人留言說她覺得這種天氣，有車子坐就很感恩了，po此文的男網友則回「妳好會想，當妳的男友應該很幸福！」