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女友送「天價PS5」當生日驚喜 網嘆：貴了近兩倍價
許多情侶會在節日時送對方禮物，以傳達祝福之意。一名網友在臉書粉絲專頁發文指出，因為自己最近生日，所以交往3年的女友拿出了一個大箱子說要給一個大驚喜，拆開後發現禮物竟是全球大缺貨的PS5，在驚喜之餘他也順口問了女友購買的管道，才得知這台PS5「竟比原定價高了近兩倍！」
原PO在臉書粉絲專頁「靠北女友my girl」上投稿分享，之前自己就一直跟女友抱怨PS5根本買不到，所以收到禮物的當下就問她購買的通路，沒想到女友是直接在蝦皮購物上直接選有現貨的賣家買，更誇張的是原先定價1萬2千元至1萬5千元的PS5，女友竟花了2萬9千元購入。
對此，原PO也表示，「我內心既是哭也是笑阿，我只好下次買唉奉12 PRO MAX（iPhone 12 PRO MAX）送她了」。此文一出，不少網友羨慕留言表示，「羨慕，不過~也代表你們彼此，都能為對方甘願付出」、「至少她有心，雖然過程有點曲折，但不能夠用金錢來衡量」、「沒差啦有就不錯了～先享受，時間就是金錢」。
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