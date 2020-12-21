婆婆為財產提出「過繼兒子給大嫂」 媳怒PO文狂罵太自私

隨著世代進步，男女追求平等。然而台灣舊時傳統習俗中，許多長輩仍然會希望家族有男性繼承人，而這觀念導致不少紛爭和麻煩。一名人妻日前在網路上透露因和丈夫婚後育有兩子，因此這些年婆婆不斷要求過繼其中一個兒子給大嫂，原因卻是因覬覦大嫂娘家大筆資產。此貼文一出，許多網友紛紛留言表示原po婆婆非常貪心又愛錢。

近日一名女網友在臉書社群《靠北婆婆2.0》上發文抱怨因大伯和大嫂多年求子無果，而自己和老公則育有兩個兒子，因此婆婆多年來好說歹說勸她和老公過繼一個孩子給大嫂，即便她和先生堅定表示不願意，還是不願放過。後來從婆婆口中才得知因為大嫂並沒有兄弟，因此大嫂娘家非常渴望有一個孫子，並表示外孫可以分到大筆資產。而此條件讓婆婆十分動心，不想放棄這大好機會，才不斷勸說自己和丈夫過繼孩子。

原po在文章上也說明日前老公不在，婆婆又開始舊事重提再次勸說要她過繼兒子讓她十分困擾並表示自己心意不會改變而自己的父親也不同意。沒想到此回答讓原po婆婆十分生氣覺得原po很笨，過繼一事也跟原po父親沒關系，原po娘家沒資格管。而這想法讓原po氣的罵婆婆要怎麼覬覦別人財產，愛怎麼盧就算了，她都能吞下去，但婆婆一直強調和自己父親無關，讓她十分難過。

文章一出，網友留言一面倒的譴責原po婆婆，「寶貝是自己的心頭肉，一定要表明立場，絕對不要理那種自私自利只想到自己的婆婆」，「真是一個私心又糟糕的婆婆，想奪人產不惜奪人子」，「 貪是世上所有不要臉的罪惡起源」，「不用理她不用跟她多費話」，「這麼想要財產，叫你婆婆自己生一個要過給誰就過給誰」，「儘管時代在變，有些人的貪婪跟虛榮心還是沒變」，「你婆婆真的很扯想錢想瘋了」，「把她的骯髒心思錄音下來，放給大嫂聽」，「真的有夠自私」「誇張的婆婆」，「叫妳婆婆自己生一個吧，那麼愛別人的財產」，「要財產叫你婆婆自己去生」。