聖誕老人怎進家門？親子諜對諜演很大！4成家長都說這句蝦台詞

【文：武美齡，製圖：陳姝妤】

聖誕節即將到來，你是不是正忙著準備禮物給孩子？據BabyHome 最新調查顯示，8成家長告訴孩子世上有聖誕老人，而且當孩子問聖誕老人怎麼進來的？有近4成父母，都說「聖誕老人有萬能鑰匙」這句超蝦台詞來哄孩子！但是，隨著年齡增長，超過5成的孩子在小學3年級前就已經發現，禮物並非聖誕老人所送，且一半的孩子根本不在意到底是誰送的，其實孩子只是想要聖誕禮物，親子諜對諜，誰的演技更勝一籌呢？

8成爸媽扮聖誕老人偷送禮，為守護孩子對美好事物的想像

聖誕節你家有送孩子禮物的習慣嗎？據BabyHome調查，8成家長讓孩子相信真的有傳說中的聖誕老人，而讓孩子相信禮物是聖誕老人所送的三大原因包括「守護孩子對美好事物的想像與培養感恩的心(47%)」、「滿足孩子的願望和找一個送禮物的理由(25%)」，以及「激勵孩子表現良好，在歲末可獲得禮物(23%)」，可見聖誕節對有孩子的家庭來說的確是年度大事。

台灣住家大多無煙囪，當孩子對「聖誕老人怎麼進家門」有了疑問，家長說過最瞎的哄孩話術是「聖誕老人有萬能鑰匙(37%)」，其次為「他會從窗戶進來，記得晚上別關窗(33%)」，以及「麋鹿都會飛了，聖誕老人也會穿牆(16%)」。聖誕老人進家門的方式無奇不有，甚至有從馬桶、抽油煙機等處進入，還有家長表示「聖誕老人會瞬間移動」，完全是神人，集蟻人縮小、幻視穿牆、奇異博士瞬間移動的能力於一身，已經到了可加入復仇者聯盟的等級。

此外，還有6成演技派家長曾在聖誕節早上「驚呼聖誕老人的禮物送來了」，以及「假裝聖誕老人代筆寫卡片給孩子，字跡還跟原本不同(12%)」，甚至「要求家人朋友不能拆穿沒有聖誕老人(10%)」，爸媽們飆戲展現實力派演技只為讓孩子度過難忘的聖誕節。

5成孩子3年級前就不相信有聖誕老人

本次調查也詢問「孩子發現聖誕禮物真相」的實際年齡，超過5成家長表示孩子小學3年級以前就已知道禮物並非聖誕老人所給，但仍有7%直到國中以後才被揭穿真相。至於到底是如何被「破梗」？近4成孩子是因為「和學校同學討論得知」，也有「長大了某天突然自己想通(19%)」，以及「聽其他親友成人或老師說的(18%)」。

有媽媽提到，「雖然孩子已從同學口中得知禮物是爸媽送的，但我們還是打死不認」，其實爸媽不必再演戲，因為當問到「當孩子發現聖誕禮物其實是爸媽送的，他們的反應？」有近5成家長表示「孩子不在意是誰送的，有收到禮物就很開心」，還有25%「覺得沒什麼，反而感謝爸媽」，僅2%孩子「覺得生氣被騙」，另有16%小朋友恍然大悟後「繼續質疑其他疑問：如牙仙子也是假的？」若你家孩子腦筋動得快，可得先想好是否一次將浪漫童話真相全盤托出。

雖然許多家庭會在聖誕節特別購買禮物送給孩子，不過也有不少人開始反思，難道聖誕節就只是個「買禮物、收禮物」的日子嗎？對基督徒來說，聖誕節的意義是紀念耶穌誕生，也是一個和朋友分享福音的日子，因此，這個節日背後更重要的意義，在於「分享」與「祝福」。聖誕節除了送禮給孩子，也可以在家進行以下幾個活動，把「分享」的美好傳遞給孩子，例如一起讀聖誕繪本、寫卡片給親友、替家人做一件對方喜歡的事情，或捐款、捐物給需要的人，全家共同渡過這個溫馨節日。

【延伸閱讀】

●為讓孩子相信有聖誕老人，台貴婦包下芬蘭聖誕村，聖誕村原來長這樣！

●2020全台耶誕活動懶人包》飄雪的屏東公園、新北耶誕城…精選今年8個聖誕節必去景點