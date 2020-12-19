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女友參加北部婚宴堅持包「1萬2」背後原因讓他超傻眼

聯合新聞網 / 綜合報導
男網友在臉書社團抱怨，女友要北上參加婚宴，堅持包紅包1萬2，原因竟然是新娘是網紅，怕包太少被發文針對。 圖／pixabay
男網友在臉書社團抱怨，女友要北上參加婚宴，堅持包紅包1萬2，原因竟然是新娘是網紅，怕包太少被發文針對。 圖／pixabay

參加親朋好友的紅包要包多少錢，是一個惱人的問題，有一名男網友說自己的女友要參加一場在台北的婚宴，表示不要包太少，沒想到不要太少的金額是12000，兩人為了這件事吵翻，也引起網友熱議。

一名網友在臉書「靠北女友my girl」發文說道，自己和女友都在台中上班，女友日前收到大學同學喜帖，婚宴辦在台北，他想說那就順便排個台北兩天一夜之旅，去北投泡湯順便逛逛，但因為婚宴辦在台北，女友希望紅包不要包太少，沒想到所謂的不要太少是12000元。

原po覺得包12000太多，於是勸女友，結果女友竟然回「因為同學是IG網紅，粉絲很多，很怕包太少被發文針對」，原po認為那就不要去吃，人去送禮就好，還是一起去台北玩，結果女友堅持不聽，執意要去吃喜酒也要包12000，兩人為了這件事情已經吵了好幾天。

此文一出也引起網友熱議，認為「6000就很多了」、「那請她自己去，然後自己包」、「包12,000真的太多了，只是大學同學應該不是交情多好吧，根本不用打腫臉充胖子」、「這種朋友再多幾個就要跑路了」。

也有人覺得「我覺得沒問題啊，反正她自己出錢」、「紅包不是你包就好...」、「紅包看個人口袋吧！」、「我想請妳女友來喝喜酒」、「自己的同學，自己包」。

紅包 婚禮

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