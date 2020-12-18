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男租屋一月2萬但摳到噁心 女友偶爾過夜竟被討一半房租

聯合新聞網 / 綜合報導
一對情侶因為租屋費用的問題，發生爭執。示意圖／ingimage
一對情侶因為租屋費用的問題，發生爭執。示意圖／ingimage

竟有這款超摳男友？一名女子透露男友在外租屋，費用為一個月2萬元，而她偶爾才會去過夜，不但沒有將私人用品搬進去，衣物也帶回家洗，不過男友卻稱依「使用者付費原則」，要她付一半房租，也就是1萬元，讓她超傻眼。對此，網友也紛紛勸她快放生。

一名女網友18日在匿名粉專「靠北男友2.0」發文指出，一直以來都覺得金牛男友很摳門，直到最近才覺得「他摳到很噁心」。她表示，前陣子男友在台中市區租屋，兩房兩廳兩衛的公寓，月租2萬元，而她因為老家在台中，所以偶爾才會去男友家過夜。

女友強調，她沒有把任何東西搬進去，衣物也都帶回家洗，有時候男友房間太髒還幫他掃，沒想到對方有一天竟要求她支付「一半的租金」，讓原PO超傻眼。她有向對方辯駁，不過男友卻堅持「使用者付費」，認為自己沒做錯，反怪女友很小氣「這樣子的錢都不願意付」。

對此，網友紛紛勸她分手，「不放生是要留著等過年嗎？」、「等過年他來跟妳討紅包」、「男生小氣真的很不ok耶，但我認識的金牛座都很大方耶」、「不會跟他說以後過夜算他8折，一晚收8千？」、「使用者付費？那妳也跟他算算」。

分手 租屋

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